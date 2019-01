Będący najlepszą drużyną w lidze NHL hokeiści Tampa Bay Lightning niespodziewanie przegrali w sobotę na wyjeździe z San Jose Sharks 2-5. Zespół Los Angeles Kings wygrał zaś u siebie z Edmonton Oilers 4-0 i opuścił ostatnie miejsce w stawce.

Sharks musieli sobie tego dnia radzić bez trzech podstawowych obrońców - Justina Brauna, Marca-Edouarda Vlasica i Radima Simeka.



- Ciężko w takiej sytuacji przetrwać. Lightning to niebezpieczna ekipa, prowadzą w lidze. Wiedzieliśmy, że w spotkaniu z nimi każdy musi dać z siebie wszystko, byśmy mieli szansę wygrać. I tak też było - podsumował trener gospodarzy Pete DeBoer.



Jego podopieczni sprawili, że ekipa gości zanotowała pierwszą porażkę w regulaminowym czasie gry od pięciu i pół tygodnia.



Dwa trafienia dla "Rekinów" zaliczył Evander Kane, który łącznie w całej karierze ma w dorobku 200 bramek. Pozostałe gole w jego zespole były autorstwa: Logana Couture'a, Joe Pavelskiego i Lukasa Radila. Po stronie ekipy z Tampy bramki strzelili Victor Hedman i Michaił Sergaczew.



- Uważam, że zasłużyliśmy na trochę lepszy wynik w tym meczu, bo trzy razy trafiliśmy w słupek. To nie była nasza noc. Ostatnie 16 z 17 spotkań poszło po naszej myśli, a to nie. Ale to wciąż świetna grupa zawodników - zaznaczył szkoleniowiec "Błyskawic" Jon Cooper.



Kings zdominowali tego dnia całkowicie rywali. Gole zdobyli: Anże Kopitar, Kyle Clifford, Tyler Toffoli i Jeff Carter. Pierwszy z zawodników po raz 300. w karierze wpisał się na listę strzelców. Inny jubileusz obchodził jego klubowy kolega Jonathan Quick, który zaliczył 300. wygrany mecz. To szóste zwycięstwo drużyny z Los Angeles w dziewięciu ostatnich występach.

Wyniki sobotnich meczów hokejowej ligi NHL:

Philadelphia Flyers - Calgary Flames 2-3 (po dogrywce)

Ottawa Senators - Minnesota Wild 3-4

Boston Bruins - Buffalo Sabres 2-1

Toronto Maple Leafs - Vancouver Canucks 5-0

Montreal Canadiens - Nashville Predators 1-4

Florida Panthers - Columbus Blue Jackets 3-4 (po dogrywce)

St. Louis Blues - New York Islanders 3-4

Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 4-0

San Jose Sharks - Tampa Bay Lightning 5-2

