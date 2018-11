Hokeiści Edmonton Oilers pozytywnie zareagowali po zmianie trenera. Kilka godzin po tym jak Ken Hitchcock zastąpił Todda McLellana, "Nafciarze" po dogrywce pokonali na wyjeździe San Jose Sharks 4-3 we wtorkowym meczu ligi NHL.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wypadek Sophii Floersch. 17-latka ma złamany kręgosłup. Wideo © 2018 Associated Press

Oilers trzykrotnie w tym meczu musieli odrabiać stratę. Pierwszego gola stracili już w 45. sekundzie, a na listę strzelców wpisał się Fin Joonas Donskoi. Wyrównał Connor McDavid, dla którego był to 100. gol w karierze. Następnie na trafienie Szweda Marcusa Sorensena odpowiedział Ryan Nugent-Hopkins, a potem z bramek cieszyli się Logan Couture i Drake Caggiula.

Reklama

Gościom dopiero drugie zwycięstwo w ostatnich ośmiu meczach w 51. sekundzie dogrywki zapewnił Niemiec Leon Draisaitl.

- Właśnie tak powinna wyglądać nasza gra. Zmiana trenera to już praktycznie ostatni ruch, jaki mogą wykonać szefowie klubu. No może poza sprzedażą wszystkich zawodników. To dla nas szansa, aby wszystko odwrócić - powiedział McDavid.

- Przed meczem bałem się tylko, że przegapię mój czas na sen. Nie pamiętam, kiedy ostatnio oglądałem trzecią tercję wieczornego meczu - dodał Hitchcock, który w kwietniu ogłosił swoje przejście na emeryturę.

66-letni szkoleniowiec w 1999 roku zdobył Puchar Stanleya z Dallas Stars. W klasyfikacji trenerów z największą liczbą wygranych meczów w NHL zajmuje trzecie miejsce.