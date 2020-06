​O kilka miesięcy przedłuży się przebudowa hali KeyArena w Seattle, ale debiut nowej drużyny w hokejowej lidze NHL w sezonie 2021/2022 jest niezagrożony - poinformowały amerykańskie media.

Jak zaznaczono, z powodu pandemii koronawirusa nie uda się dotrzymać terminu oddania obiektu do użytku - 1 czerwca 2021. Oczekuje się jednak, że nastąpi to w sierpniu lub wrześniu przyszłego roku, tj. w odpowiednim czasie, aby zespół (jego nazwa nie została jeszcze podana) mógł uczestniczyć w prestiżowych rozgrywkach.

"Wystąpiły różne problemy, m.in. z dostawami materiałów budowlanych, a my również spowolniliśmy działania z powodu obecnej sytuacji zdrowotnej. Nie zakończymy prac zgodnie z harmonogramem, ale niewiele później niż w wyznaczonym terminie" - powiedział w "Seattle Times" dyrektor generalny klubu NHL Seattle Tod Leiweke.

Dodał, że ogłoszenie nazwy i logo nastąpi dopiero jesienią. "Zagramy w jednej z najpiękniejszych hal na świecie".

W grudniu 2018 roku ogłoszono, że od edycji 2021/2022 do hokejowej ligi NHL dołączy drużyna z Seattle. W ten sposób rozgrywki rozszerzą się do 32 zespołów. Wcześniej, w sezonie 2017/2018 do gry przystąpili zawodnicy Vegas Golden Knights. "Złoci Rycerze" w swoim pierwszym sezonie w lidze doszli aż do finału Pucharu Stanleya.