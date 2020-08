Bramkarze Robin Lehner (Vegas Golden Knights) i Jaroslav Halak (Boston Bruins) byli bohaterami niedzielnych meczów 2. rundy play off w NHL. Szwed miał czyste konto w spotkaniu z Vancouver Canucks (5-0), Słowak obronił 35 uderzeń Tampa Bay Lightning (3-2).

Lehner nigdy wcześniej nie zagrał "na zero" w fazie play off. Obronił 26 strzałów. Jego rywal i rodak po drugiej stronie lodowiska Jacob Markstroem skutecznie interweniował nawet 29 razy, ale został pokonany pięciokrotnie.

W rywalizacji do czterech zwycięstw drużyna z Las Vegas prowadzi 1-0. W pierwszej rundzie play off bez większych problemów wyeliminowała Chicago Blackhawks 4-1 i wygląda na to, że chce szybko zapewnić sobie miejsce w finale Konferencji Zachodniej.



"To zwycięstwo to świetne uczucie. Miałem wrażenie, że rozgrywamy znakomity mecz. Wszyscy pracowali ciężko, blokowali uderzenia, robili wszystko, jak należy. Dobrze rozpoczęliśmy tę rywalizację" - skomentował Lehner, cytowany na oficjalnej stronie internetowej NHL.



Halak wprawdzie nie może pochwalić się czystym kontem, ale dzięki jego znakomitej dyspozycji Bruins rozpoczęli rywalizację w półfinale Konferencji Wschodniej również od zwycięstwa. To czwarty mecz Słowaka, od kiedy z udziału w play offach zrezygnował Fin Tuukka Rask.



Po jednej bramce dla Bruins zdobyli Czech David Pastrnak i Brad Marchand, którzy mieli także po jednej asyście. Na listę strzelców wpisał się też Charlie Coyle, a dla Lightning dwukrotnie trafił Szwed Victor Hedman.



"Rywale mieli sporo szans bramkowych, ale "Jaro" był na posterunku i "zamknął drzwi" w kilku sytuacjach. Bez niego ten mecz mógłby potoczyć się zupełnie inaczej" - przyznał Coyle.



Obie pary rozegrają drugie spotkania we wtorek. Z powodu pandemii koronawirusa wszystkie mecze Konferencji Zachodniej odbywają się w Edmonton, a Wschodniej - w Toronto.

Wyniki niedzielnych meczów drugiej rundy play off w NHL:

Konferencja Zachodnia:



Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks 5-0



Stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-0 dla Golden Knights.



Konferencja Wschodnia



Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 2-3



Stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-0 dla Bruins.