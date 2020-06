NHL. Pierwszy raz w historii Latynos prezesem klubu

Xavier A. Gutierrez został pierwszym latynoskim prezydentem i dyrektorem generalnym w historii NHL. W poniedziałek objął klub Arizona Coyotes.

Poprzedni prezydent Ahron Cohen odszedł z klubu w maju, w wyniku sporu między nim a właścicielem "Kojotów" Alexem Meruelo.

"To historyczny dzień dla klubu i całej NHL. Znam Xaviera od ponad dekady, jest doświadczonym menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem biznesowym i inwestycyjnym. Mamy takie samo podejście do biznesu, wierzę, że jego umiejętności przywódcze i strategiczne przyczynią się do rozwoju klubu" - powiedział Meruelo.

Nowy prezydent podziękował za zaufanie, przyznał, że jest zaszczycony.

"Chcemy zbudować stabilną finansowo i dobrze prosperującą organizację w perspektywie długoterminowej. Najważniejszym celem jest zdobycie Pucharu Stanleya dla naszych wspaniałych fanów w Arizonie" - potwierdził Gutierrez.

Latynoski prezes "Kojotów" jest bardzo dobrze wykształconym menedżerem, finansistą, ma dyplom Harvard University, doktorat napisał w Stanford. Wraz z żoną Jericcą i synem Xavi mieszka w luksusowej Rajskiej Dolinie w Arizonie.

