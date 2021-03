NHL. Pierwszy hat trick Kaprizowa

Rosyjski hokeista Kiriłł Kaprizow uzyskał swojego pierwszego hat tricka w lidze NHL, zdobywając trzy bramki dla Minnesota Wild w wygranym 4:0 meczu z Arizona Coyotes.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hokej. Polak bohaterem jednego z najdłuższych meczów w historii. Wideo INTERIA.TV

Drużyna Wild wygrała trzeci kolejny mecz, a szósty z rzędu na swoim lodowisku. W piątek oprócz Kaprizowa największe słowa uznania należały się Matsowi Zuccarello, który miał trzy asysty. Czwartego gola dla Wild zdobył Jonas Brodin, a w bramce gospodarzy świetnie spisywał się Cam Talbot, który obronił 25 strzałów. To jego pierwszy mecz bez puszczonego gola, odkąd przeszedł do Wild w październiku ubiegłego roku.



Tylko jedno piątkowe spotkanie nie rozstrzygnęło się w regulaminowym czasie gry. Vegas Golden Knights pokonali na wyjeździe po dogrywce St. Louis Blues 5:4. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Reilly Smith, wykorzystując grę w przewadze swojego zespołu.



To był mecz na szczycie West Division, w której Golden Knights prowadzą, a ich rywale zajmują trzecie miejsce. Oba zespoły spisują się ostatnio bardzo dobrze. Golden Knights wygrali siedem z dziewięciu ostatnich spotkań, a Blues zdobyli co najmniej jeden punkt w siódmym kolejnym meczu.



Reklama

krys/ wha/

Wyniki piątkowych meczów hokejowej ligi NHL:



St. Louis Blues - Vegas Golden Knights 4:5 (po dogrywce)

Minnesota Wild - Arizona Coyotes 4:0

Edmonton Oilers - Ottawa Senators 6:2

Colorado Avalanche - Los Angeles Kings 2:0

Anaheim Ducks - San Jose Sharks 0:6



Tabele:



East Division



1. New York Islanders 17 6 4 80 60 38

2. Washington Capitals 16 6 4 89 83 36

3. Pittsburgh Penguins 16 9 1 86 79 33

4. Boston Bruins 14 6 4 70 56 32

5. Philadelphia Flyers 13 8 3 79 78 29

6. New York Rangers 10 12 3 68 71 23

7. New Jersey Devils 8 12 3 58 76 19

8. Buffalo Sabres 6 15 4 58 85 16



West Division



1. Vegas Golden Knights 17 6 1 78 55 35

2. Minnesota Wild 16 8 1 79 63 33

3. St. Louis Blues 14 8 5 87 87 33

4. Colorado Avalanche 15 8 2 74 59 32

5. Los Angeles Kings 11 8 6 78 74 28

6. Arizona Coyotes 12 11 4 69 81 28

7. San Jose Sharks 10 11 3 72 88 23

8. Anaheim Ducks 8 14 6 62 92 22



North Division



1. Toronto Maple Leafs 19 7 2 97 70 40

2. Edmonton Oilers 18 11 0 99 85 36

3. Winnipeg Jets 16 8 2 86 76 34

4. Montreal Canadiens 12 7 7 85 71 31

5. Calgary Flames 12 12 3 73 81 27

6. Vancouver Canucks 12 16 2 84 99 26

7. Ottawa Senators 9 20 1 79 121 19



Central Division



1. Carolina Hurricanes 19 6 1 93 67 39

2. Tampa Bay Lightning 18 5 2 91 57 38

3. Florida Panthers 17 5 4 89 76 38

4. Chicago Blackhawks 14 9 5 87 88 33

5. Columbus Blue Jackets 10 12 6 75 94 26

6. Nashville Predators 11 15 1 64 90 23

7. Dallas Stars 8 9 5 64 59 21

8. Detroit Red Wings 8 16 4 63 95 20



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), porażki, bramki zdobyte i stracone, punkty.



giel/ krys/