NHL. Pierwsza porażka broniących tytułu Lightning

Po trzech zwycięstwach pierwszej porażki w obecnym sezonie ligi NHL doznali hokeiści Tampa Bay Lightning. W sobotę obrońcy tytułu ulegli na wyjeździe Columbus Blue Jackets 2:5.

Aż pięć bramek padło już w pierwszej tercji. Na gola dla Lightning Szweda Victora Hedmana, Blue Jackets odpowiedzieli trafieniami Nicka Foligno oraz Rosjan Michaiła Grigorenki i Władisława Gawrikowa. Następnie kontaktową bramkę dla gości zdobył Czech Ondrej Palat.



Na kolejne gole trzeba było czekać do trzeciej części gry. Zwycięstwo "Niebieskich Kurtek" przypieczętowali Zach Werenski i Eric Robinson.



"To był bardzo słaby mecz w naszym wykonaniu. Nie widziałem nas tak kiepsko grających od marca, kiedy przerwano rozgrywki z powodu pandemii. Popełnialiśmy mnóstwo strat, których zwykle udaje nam się unikać. Praktycznie nikt nie włożył w to spotkanie dość wysiłku" - ocenił trener "Błyskawic" Jon Cooper.



Lightning byli pierwszymi od 1999 roku obrońcami Pucharu Stanleya, którym sezon udało się zacząć od trzech zwycięstw. Najdłuższa taka seria to pięć spotkań, a zanotowały ją dwie ekipy - Ottawa Senators (1920/21) i Edmonton Oilers (1985/86).



