Największą niespodzianką piątkowych meczów w najlepszej hokejowej lidze świata było zwycięstwo Detroit Red Wings nad Tampą Bay Lightning 6-4. Szczególnie podkreślane jest zachowanie Anthony'ego Manthy z końcówki spotkania, gdy mógł zdobyć gola na pustą bramkę, ale wolał asystować przy trafieniu kolegi z drużyny.

Wygrane w wykonaniu autsajderów rozgrywek nad obrońcami mistrzowskiego tytułu nawet w NHL mają miejsce rzadko. Tym bardziej warty podkreślenia jest triumf "Czerwonych Skrzydeł" nad "Błyskawicą" z Tampy.

W ostatnich latach Detroit nie potrafiło poradzić sobie z tym rywalem. Po raz ostatni Red Wings pokonali Lightning w podstawowym wymiarze gry w 2015 roku. Przed tym spotkaniem nikt nie dawał większych szans ekipie z "Miasta Motoryzacji", do czego skłaniała też seria dziewięciu meczów z rzędu bez porażki w regulaminowym czasie Tampy.

Niesamowity przebieg pierwszej tercji

Niesamowity przebieg miała już pierwsza tercja, w której Red Wings trzykrotnie wychodzili na jednobramkowe prowadzenie (1-0, 2-1, 3-2). Swoją przewagę ustabilizowali dopiero w drugiej odsłonie, uciekając rywalom na 5-2. W ostatniej odsłonie aktualni mistrzowie rozpoczęli pościg za korzystnym wynikiem i zbliżyli się na 4-5.

W ostatnich chwilach meczu Tampa Bay Lightning grała już bez bramkarza, by sześcioma zawodnikami w polu gry, starać się o wyrównanie. Wykorzystali to gospodarze, którzy przeprowadzili dwójkową akcją na pustą bramkę.

Niesamolubna postawa Anthony'ego Manthy

Bohaterem został Anthony Mantha, który już wcześniej miał na koncie gola i asystę. W ostatniej akcji meczu, zamiast strzelać na pustą bramkę, wybrał dogranie do kolegi Władisława Namiestnikowa, który ustalił rezultat meczu na 6-4.

Wyniki czwartkowych meczów NHL:

Boston Bruins - New York Rangers 4-0

Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins 2-5

Carolina Hurricanes - Nashville Predators 5-1

Columbus Blue Jackets - Florida Panthers 4-5 (po dogr.)

New York Islanders - New Jersey Devils 5-3

Philadelphia Flyers - Washington Capitals 3-5

Toronto Maple Leafs - Winnipeg Jets 4-3 (po dogr.)

Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning 6-4

Dallas Stars - Chicago Blackhawks 2-4

Calgary Flames - Montreal Canadiens 2-1

