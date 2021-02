NHL. Piąte z rzędu zwycięstwo Tampa Bay Lightning

Hokeiści Tampa Bay Lightning odnieśli piąte z rzędu zwycięstwo w NHL. W poniedziałek obrońcy Pucharu Stanleya pokonali na wyjeździe Nashville Predators 4-1. Piątej kolejnej porażki doznała natomiast ekipa Vancouver Canucks.

W 10. minucie prowadzenie Lightning dał Anthony Cirelli. Ten sam zawodnik podwyższył w 34. minucie. Trzecia tercja zaczęła się od kontaktowego gola Dante Fabro. Końcówka należała jednak do gości. W ostatnich 98 sekundach trafili Blake Coleman i Steven Stamkos. "Błyskawice" wygrały osiem z dziesięciu spotkań tego sezonu i prowadzą w tabeli Central Division.

W kryzysie jest natomiast ekipa Canucks, która tym razem uległa na wyjeździe Toronto Maple Leafs 1-3. W siódmej minucie prowadzenie gospodarzom dał Morgan Rielly. W drugiej tercji wyrównał Szwed Elias Pettersson, a o porażce przyjezdnych z Vancouver zadecydował moment dekoncentracji w ostatniej odsłonie. W połowie trzeciej części gry, w odstępie zaledwie 11 sekund, bramki dla Maple Leafs zdobyli Auston Matthews i Alexander Kerfoot. To było 11. w tym sezonie trafienie Matthewsa, który prowadzi w klasyfikacji strzelców. Aż 10 z nich zanotował w ostatnich ośmiu spotkaniach.

"To był dobry mecz w naszym wykonaniu, ale nie dość dobry. Maple Leafs to świetny zespół i jeśli da mu się swobodę, to zostanie się za to ukaranym. To frustrujące, nienawidzę przegrywać" - powiedział Petterson.

"Klonowe Liście" wygrały 10 z 13 spotkań i prowadzą w North Division. Canucks, sześć zwycięstw w 16 meczach, zajmują piąte miejsce.

Wyniki poniedziałkowych meczów NHL:

Nashville Predators - Tampa Bay Lightning 1-4

New York Rangers - New York Islanders 0-2

Toronto Maple Leafs - Vancouver Canucks 3-1

Ottawa Senators - Edmonton Oilers 1-3

Columbus Blue Jackets - Carolina Hurricanes 3-2

St. Louis Blues - Arizona Coyotes 3-4 (po karnych)