Aleksander Owieczkin został w sobotę ósmym hokeistą w historii NHL, który w trakcie kariery zdobył co najmniej 700 bramek. Rosjanin z Washington Capitals jubileuszowe trafienie odnotował w przegranym wyjazdowym spotkaniu z New Jersey Devils 2-3.

34-latek na listę strzelców wpisał się w 45. minucie doprowadzając do remisu 2-2. Wszyscy koledzy z drużyny ruszyli w jego stronę z gratulacjami, a kibice zgotowali owację.

To był 42. gol Owieczkina w tym sezonie. W klasyfikacji strzelców zajmuje trzecie miejsce. O jedno trafienie więcej mają Czech David Pastrnak (Boston Bruins) i Amerykanin Auston Matthews (Toronto Maple Leafs).

Wygrać stołecznej ekipie jednak się nie udało. Zwycięstwo Devils w 59. minucie zapewnił Damon Severson.

Capitals nie mają ostatnio dobrej passy. Przegrali szósty z siedmiu ostatnich meczów i w tabeli Konferencji Wschodniej zajmują czwarte miejsce.

W klasyfikacji najlepszych strzelców wszech czasów Owieczkin jest ósmy. Prowadzi kanadyjska legenda Wayne Gretzky - 894 bramki. Drugie miejsce zajmuje Gordie Howe - 801, a trzecie Czech Jaromir Jagr - 766. W najlepszej "20" Owieczkin jest jedynym wciąż grającym w NHL zawodnikiem.

- Uważam, że rekordy są po to, aby je poprawiać. Jestem bardzo dumny z tego, co udało mi się osiągnąć. Wiem, jak było to trudne, wiem, jak trudno jest teraz. Nie mam jednak żadnych wątpliwości, że Alex ma realną szansę na zdobycie większej liczby bramek. Potrzeba do tego dwóch rzeczy - być zdrowym, a jego kontuzje omijają, oraz grać w dobrym klubie, co również jest w tym przypadku spełnione - podkreślił Gretzky, cytowany przez stronę internetową nhl.com.

Owieczkin przez całą karierę występuje w Capitals. Wybrany został z pierwszym numerem w drafcie w 2004 roku. W 2018 zespół wywalczył Puchar Stanleya.

Gretzky w NHL występował przez 20 sezonów. Do wspomnianej klasyfikacji wszech czasów wliczane są bramki zdobyte tylko w rozgrywkach regularnych. 894 uzyskał w 1487 spotkaniach, co daje średnią 0,601 gola na mecz. Średnia Owieczkina jest minimalnie lepsza - 700 bramek w 1144 spotkaniach, czyli 0,611 bramki w spotkaniu. Z wiekiem jednak pewnie będzie spadała.

Rosjaninowi do Gretzky'ego brakuje 194 bramek, a we wrześniu skończy 35 lat. Tylko jeden hokeista w historii po przekroczeniu tego wieku był tak skuteczny. Fin Teemu Selanne po 35. urodzinach cieszył się jeszcze z 232 goli. Gretzky pułap 700 goli osiągnął już w wieku 29 lat i to zaledwie po 886 spotkaniach.

Lista najlepszych strzelców w historii NHL:

1. Wayne Gretzky 894 bramki

2. Gordie Howe 801

3. Jaromir Jagr 766

4. Brett Hull 741

5. Marcel Dionne 731

6. Phil Esposito 717

7. Mike Gartner 708

8. Aleksander Owieczkin 700

9. Mark Messier 694

10. Steve Yzerman 692