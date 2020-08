Broniący tytułu hokeiści St. Louis Blues przegrali z Vancouver Canucks 2-5 w pierwszym meczu ćwierćfinału Konferencji Zachodniej ligi NHL. Wcześniej zespół Blues poniósł trzy porażki w tzw. spotkaniach o rozstawienie w play off.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mariusz Czerkawski o reprezentacji Polski w perspektywie walki o IO. Wideo INTERIA.TV

Po wznowieniu rywalizacji w czasie pandemii koronawirusa, drużyny Zachodu grają w Edmonton, zaś Wschodu w Toronto. Ekipa z St. Louis zaczęła od niepowodzenia, chociaż oddała dużo więcej strzałów od rywali - 31-22. Dwa gole dla Canucks zdobył Bo Horvat.

Reklama

Zmagania odbywają się do czterech zwycięstw. Historia jest po stronie Vancouver Canucks, którzy w play off mierzyli się trzykrotnie z Blues i zawsze triumfowali, ostatni raz w 2009 roku.

W innym środowym meczu 1. rundy Konferencji Zachodniej Colorado Avalanche pokonali Arizona Coyotes 3-0, a na zdobycie bramek potrzebowali zaledwie 83 sekund. Między 54. a 55. minutą na listę strzelców wpisali się: Nazem Kadri, J.T. Compher i Mikko Rantanen. Drużyna Avalanche miała przygniatającą przewagę, w uderzeniach 40-14, ale bardzo długo utrzymywał się wynik 0-0.

Na Wschodzie rozegrano trzy spotkania, w tym przełożone z wtorku Boston Bruins - Carolina Hurricanes. Hokeiści Bruins zwyciężyli 4-3 po dwóch dogrywkach. Sukces zapewnił Patrice Bergeron w 82. minucie.

W pierwotnym terminie nie udało się zagrać, bowiem do wyłonienia triumfatora we wcześniejszej potyczce Tampa Bay Lightning z Columbus Blue Jackets (3-2) potrzebowano aż pięciu dogrywek. To było najdłuższe spotkanie w tej lidze w XXI wieku i czwarte w historii play off. Łącznie z przerwami mecz trwał sześć godzin i 13 minut. Z kolei Washington Capitals prowadzili w środę z New York Islanders 2-0, by przegrać 2-4.

Zdjęcie Hokeiści Vancouver Canucks triumfują / AFP

Wyniki środowych meczów pierwszej rundy play off:

Konferencja Wschodnia (Toronto):

Boston Bruins - Carolina Hurricanes 4-3 (po dwóch dogrywkach)

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-0 dla Boston Bruins)

Washington Capitals - New York Islanders 2-4

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-0 dla New York Islanders)

Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens 2-1

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-0 dla Philadelphia Flyers)

Konferencja Zachodnia (Edmonton):

Colorado Avalanche - Arizona Coyotes 3-0

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-0 dla Colorado Avalanche)

St. Louis Blues - Vancouver Canucks 2-5

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-0 dla Vancouver Canucks)

giel/ krys/