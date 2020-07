NHL. Nie było zakażonych w drugim tygodniu treningów

Nie było żadnych dodatnich wyników na obecność koronawirusa w testach przeprowadzonych w drugim tygodniu treningów zespołów występujących w hokejowej lidze NHL. Drużyny przebywają na zgrupowaniach przed wznowieniem sezonu.

W dniach od 18 do 25 lipca w NHL przeprowadzono 4256 testów, którym poddało się ponad 800 zawodników. Żaden nie był pozytywny. W pierwszym tygodniu trwania zgrupowań dwa były pozytywne wyniki, obaj gracze zostali natychmiast odizolowani i przechodzą kwarantannę. Nie podano ich nazwisk ani przynależności klubowej.

Rozgrywki są wstrzymane od czterech miesięcy z powodu pandemii. Mają ruszyć ponownie 1 sierpnia w Toronto i Edmonton.

Runda zasadnicza NHL została przedwcześnie zakończona, w związku z czym do fazy play off dopuszczono 24 zespoły, zamiast zwyczajowych 16. Po cztery najlepsze ekipy obu konferencji zakwalifikowały się bezpośrednio do 1. rundy (ćwierćfinału), reszta o awans walczyć będzie w barażach.

