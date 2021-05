NHL. New York Islanders z awansem do fazy play-off

New York Islanders pokonali lokalnego rywala, Rangers 3-0 i awansowali do fazy play-off NHL.

Dwa gole dla Islanders uzyskał Anthony Beauvillier, a jednego Mathew Barzal. Warłamow obronił 28 strzałów, a czyste konto zachował także w czwartkowym spotkaniu z tym samym przeciwnikiem, wygranym 4:0. Ostatnio pokonany został 20 kwietnia, także w meczu przeciwko Rangers (6:1).

Rosyjski bramkarz Siemion Warłamow pozostaje niepokonany od 213 minut i 56 sekund, co jest klubowym rekordem. "To wielkie osiągnięcie dla mnie osobiście, ale też dla zespołu. To sport drużynowy i na pewno nie udałoby mi się to bez moich +braci+. Pracują ciężko każdego dnia. Doceniam wszystko, co dla mnie robią, to coś pięknego" - powiedział po spotkaniu Rosjanin, cytowany na oficjalnej stronie internetowej NHL.

Poprzedni rekord klubowy pod tym względem należał do Chico Rescha, który w sezonie 1975/76 nie puścił gola przez 178 minut i 26 sekund.

"Wyspiarze", którzy awansowali do play off po raz trzeci z rzędu, co ostatnio udało im się w latach 2001-04, zajmują trzecie miejsce w Dywizji Wschodniej, za Pittsburgh Penguins i Washington Capitals.

W sobotę "Pingwiny" objęły prowadzenie w tabeli kosztem stołecznego zespołu, zwyciężając w bezpośredniej potyczce 3:0. Dwie bramki zdobył Bryan Rust, który od początku kariery trafił do siatki rywali w NHL sto razy, a jedną Jeff Carter.

Na razie znanych jest łącznie 10 uczestników fazy play off. Poza klubami z Dywizji Wschodniej są to: Toronto Maple Leafs, Vegas Golden Knights, Colorado Avalanche, Minnesota Wild, Carolina Hurricanes, Florida Panthers i Tampa Bay Lightning.

W sobotni wieczór grały wszystkie zespoły oprócz Winnipeg Jets. Sezon regularny potrwa do 20 maja.