NHL. New York Islanders nie wykorzystali szansy na awans

​Hokeiści New York Islanders nie wykorzystali pierwszej szansy wywalczenia awansu do play-off NHL. W środę przegrali z Florida Panthers 2-3, ale w rundzie kwalifikacyjnej, w rywalizacji do trzech zwycięstw, prowadzą 2-1.

Zdjęcie New York Islanders (białe koszulki) wciąż prowadzą z Panthers /AFP

O sukcesie "Panter" na lodowisku w Toronto, gdzie w czasie pandemii koronawirusa - bez kibiców na trybunach - grają drużyny Konferencji Wschodniej, zadecydował początek trzeciej tercji. W 41. sekundzie, przy stanie 1-1, gola zdobył Mike Hoffman, a dwie minuty później wynik poprawił Brian Boyle. "Wyspiarze" odpowiedzieli trafieniem Brocka Nelsona w 59. minucie.

Triumfatorzy trzech innych środowych spotkań barażowych objęli prowadzenie w serii 2-1. Na Wschodzie Montreal Canadiens wygrali z Pittsburgh Penguins 4-3, zaś na Zachodzie w Edmonton Chicago Blackhawks pokonali miejscowych Oilers 4-3, natomiast Arizona Coyotes zwyciężyli Nashville Predators 4-1.

“Pingwiny" wygrywały z Candiens 3-1, lecz straciły trzy gole z rzędu. O porażce przesądziło trafienie Jeffa Petry’ego w 46. minucie.

Świetnym “finiszem" popisali się Blackhawks, którzy do 55. minuty przegrywali 2-3 z Oilers. Wtedy wyrównał Matthew Highmore, a w 59. czwartą bramkę, a swoją drugą w tej potyczce, uzyskał Jonathan Toews.

W meczach drużyn walczących o rozstawienie w play-off, w Konferencji Wschodniej Boston Bruins ulegli Tampa Bay Lightning 2-3, a w Zachodniej Dallas Stars przegrali z Colorado Avalanche 0-4. Ekipy Lightning i Avalanche mają komplet czterech punktów, zaś Bruins i Stars zanotowały po dwie porażki.