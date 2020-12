​NHL. Lightning z Blackhawks na inaugurację, 868 meczów w 116 dni

Pięć meczów, w tym broniących tytułu Tampa Bay Lightning z Chicago Blackhawks, odbędzie się w pierwszym dniu - 13 stycznia - sezonu hokejowej ligi NHL. W ciągu 116 dni odbędzie się 868 spotkań. Rozgrywki zasadnicze potrwają do 8 maja.

W NHL ogłoszono szczegółowy terminarz sezonu skróconego przez pandemię koronawirusa. Każdy zespół rozegra 56 meczów. Play off ma się rozpocząć 11 maja.

Kluby zostały podzielone geograficznie na cztery dywizje, a ze względu m.in. na ograniczenia w podróżowaniu w tzw. północnej wystąpią same kanadyjskie (siedem drużyn). To historyczne wydarzenie. Kibice na taki podział czekali niemal 100 lat, tj. w 1924 roku do ekip z Kanady (NHL rozpoczęła zmagania w 1917) dołączyła pierwsza z USA - Boston Bruins.

Zespoły ze Stanów Zjednoczonych wystąpią w dywizjach: wschodniej, środkowej i zachodniej - po osiem.

Jak zaznaczają eksperci, w terminarzu nie brakuje "niespodzianek", m.in. San Jose Sharks aż osiem pierwszych meczów zagrają na wyjeździe, a u siebie zadebiutują dopiero 1 lutego. Z kolei Los Angeles Kings i Anaheim Ducks zmierzą się ze sobą pięć razy od 20 kwietnia do 1 maja.

Poprzedni sezon zakończył się pod koniec września. Hokeiści Tampa Bay Lightning po raz drugi zdobyli Puchar Stanleya, pokonując w finale play off Dallas Stars 4-2. Rozgrywki 2019/20 zostały zatrzymane 12 marca, a zespoły wróciły do gry 1 sierpnia - w "bańkach" w dwóch kanadyjskich miastach Toronto i Edmonton.