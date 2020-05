Wszystkie siedem klubów z Kanady, które rywalizują w hokejowej lidze NHL, zaczęły już zwracać pieniądze posiadaczom karnetów. Potwierdziły tym samym, że nie rozegrają już u siebie żadnych meczów we wstrzymanym jak na razie z powodu pandemii sezonie.

Jak podała Kanadyjska Agencja Prasowa, kluby w połowie maja skontaktowały się z każdym posiadaczem karnetu. Oferowały zwrot pieniędzy lub rabat na kolejne rozgrywki.

"Staje się coraz bardziej oczywiste, że żadna możliwość nie będzie obejmować kolejnych meczów rozgrywanych w tym sezonie na oczach fanów w hali Bell MTS Place" - zaznaczono w wiadomości e-mailowej, która została wysłana do posiadaczy karnetów na mecze Winnipeg Jets.

Rywalizacja w NHL z powodu koronawirusa została zawieszona 12 marca. Wciąż omawiane są różne opcje dokończenia rozgrywek 2019/20. Jedną z nich było zakończenie rywalizacji na tym etapie (drużynom pozostało do rozegrania od 11 do 14 spotkań) i przeprowadzenie rundy play off z udziałem 24 (a nie jak dotychczas 16) zespołów w wybranych miastach USA. Na taką propozycję zgodziło się już stowarzyszenie zawodników (NHLPA), które zaznaczyło jednak, że kilka kwestii wymaga jeszcze uzgodnienia.

Władze ligi są otwarte na przedłużenie play off do września i przesunięcie rozpoczęcia kolejnych rozgrywek na styczeń 2021 roku.

