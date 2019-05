Hokeiści Carolina Hurricanes po raz trzeci pokonali New York Islanders, tym razem 5-2 i już tylko jednej wygranej brakuje im do awansu do finału play off Konferencji Wschodniej w lidze NHL. W serii do czterech zwycięstw prowadzą 3-0.

Zdjęcie Bramkarz Curtis McElhinney w akcji /AFP

W sezonie zasadniczym zespół Hurricanes zajął dopiero siódme miejsce, wygrywając 46 z 82 gier. Tymczasem w pierwszej rundzie rywalizacji o Puchar Stanleya wyeliminował broniącą tytułu drużynę Washington Capitals; w siódmym meczu 4-3 po dwóch dogrywkach.

Reklama

Jeszcze lepiej Carolina Hurricanes spisują się w potyczkach z New York Islanders. Po wyjazdowych wygranych 1-0 (po dogrywce) i 2-1, u siebie triumfowali 5-2, choć ten mecz także nie należał do łatwych. Do 59. minuty gospodarze prowadzili 3-2, a dopiero w ostatnich sekundach znacznie poprawili wynik po uderzeniach do pustej bramki.

Pierwsza i druga tercja zakończyły się remisami. W 51. minucie Hurricanes po raz trzeci wyszli na prowadzenie po golu Justina Williamsa. Islanders nie udało się wyrównać, a w ostatniej minucie kolejne bramki dla miejscowego klubu zdobyli Teuvo Teravainen (to jego drugie trafienie) i Sebastian Aho.

Innym bohaterem był Curtis McElhinney, który mając 35 lat i 343 dni został najstarszym bramkarzem w historii NHL, który zadebiutował w podstawowym składzie w play off. Tym razem zabrakło kontuzjowanego Patra Mrazka.

Czwarte, być może decydujące spotkanie odbędzie się w piątek w Raleigh.

- Każdy następny mecz jest zawsze najtrudniejszy. Rywale będą walczyć, nie zrezygnują i my o tym wiemy. W zasadzie w każdej potyczce decyduje jeden gol i tak będzie również w kolejnej grze - stwierdził trener Hurricanes Rod Brind'Amour.

W innej środowej potyczce, w Konferencji Zachodniej, Dallas Stars pokonali St. Louis Blues 4-2, a w serii "best of seven" jest remis 2-2.



Wyniki środowych meczów drugiej rundy play off:



Konferencja Wschodnia:

Carolina Hurricanes - New York Islanders 5-2

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-0 dla Hurricanes)

Konferencja Zachodnia:

Dallas Stars - St. Louis Blues 4:2

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-2)