NHL. Hurricanes awansowali do ćwierćfinału Konferencji Wschodniej

Hokeiści Carolina Hurricanes awansowali do ćwierćfinału Konferencji Wschodniej ligi NHL. We wtorek po raz trzeci pokonali New York Rangers. Tak jak w poniedziałek, wygrali 4:1. Blisko przebrnięcia fazy kwalifikacyjnej są ekipy New York Islanders i Calgary Flames.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mariusz Czerkawski dla Interii: "Czuję dyskomfort". Wideo INTERIA.TV

Po dwóch tercjach był remis 1:1. Na gola Chrisa Kreidera w 21. minucie dla Rangers, w 24. odpowiedział Fin Teuvo Teravainen.

Reklama

Ostatnia część gry była popisem Hurricanes, którzy trzy razy trafili do siatki rywali. Na listę strzelców wpisali się Warren Foegele oraz dwukrotnie Fin Sebastian Aho.

"Kiedy sezon został przerwany bardzo ciężko pracowałem. Wiedziałem, że gdy wrócimy do gry, to będę w dobrej formie" - powiedział Aho.

Hurricanes wygraną zawdzięczają także swojemu bramkarzowi. James Reimer obronił aż 37 strzałów, z czego 14 w pierwszej tercji.

W rywalizacji do trzech zwycięstw 2-0 prowadzą Islanders. Nowojorczycy minionej nocy pokonali Florida Panthers 4:2. Ich bohaterem był Jordan Eberle. W 37. minucie trafił na 3:2, a w 51. przypieczętował zwycięstwo.

Trzeci mecz w tej parze odbędzie się już w środę.

Flames natomiast prowadzą w serii z Winnipeg Jets 2-1. We wtorek wygrali aż 6:2, a każdą z bramek zdobył inny hokeista. Sean Monahan oprócz trafienia w drugiej tercji zanotował także dwie asysty.

Wznowiona rywalizacja w NHL toczy się dwutorowo w Edmonton i Toronto. Po cztery drużyny w każdej konferencji, które były najlepsze w momencie przerwania rozgrywek, walczą o rozstawienie w 1. rundzie play off. Natomiast pozostałe 16 ekip rywalizuje w parach do trzech zwycięstw w rundzie kwalifikacyjnej.

Potrwa ona najpóźniej do 9 sierpnia, a potem rozpoczną się ćwierćfinały konferencji. Półfinały zaplanowano od 25 sierpnia, a finały - od 8 września. Początek walki o Puchar Stanleya - 22 września. Zwycięzca zostanie wyłoniony najpóźniej 4 października. Tytułu broni St. Louis Blues.

Wyniki wtorkowych meczów rundy kwalifikacyjnej (baraże) w play off hokejowej ligi NHL:

Konferencja Wschodnia (Toronto):

New York Islanders - Florida Panthers 4:2 (stan rywalizacji do trzech zwycięstw: 2-0 dla Islanders)

Carolina Hurricanes - New York Rangers 4:1 (stan rywalizacji do trzech zwycięstw: Hurricanes wygrali 3-0)

Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets 3:0 (stan rywalizacji do trzech zwycięstw: 1-1)

Konferencja Zachodnia (Edmonton):

Nashville Predators - Arizona Coyotes 4:2 (stan rywalizacji do trzech zwycięstw: 1-1)

Vancouver Canucks - Minnesota Wild 4:3

(stan rywalizacji do trzech zwycięstw: 1-1)

Calgary Flames - Winnipeg Jets 6:2

(stan rywalizacji do trzech zwycięstw: 2-1 dla Flames)

wkp/ cegl/