Hokeiści St. Louis Blues awansowali do drugiej rundy fazy play off ligi NHL. W sobotę we własnej hali pokonali Winnipeg Jets 3-2 i w rywalizacji do czterech zwycięstw triumfowali 4-2. Wszystkie trzy bramki zdobył dla gospodarzy Jaden Schwartz.

Zdjęcie Jaden Schwartz rozegrał wielki mecz /AFP

- Oczywiście to miłe pomóc drużynie, ale wszyscy zagraliśmy dziś bardzo dobrze. Byliśmy agresywni, nie zostawialiśmy rywalom miejsca. Świetną robotę wykonała defensywa - powiedział bohater wieczoru.

Reklama

Schwartz swój koncert zaczął już w 23. sekundzie. Na 2-0 podwyższył w 33. minucie, a hat tricka skompletował w 44. Dwa gole Jets w ostatnich ośmiu minutach były niewystarczające. Na listę strzelców wpisali się Dustin Byfuglien i Bryan Little.

Blues muszą teraz czekać na zakończenie rywalizacji w parze Nashville Predators - Dallas Stars (2-3). Minionej nocy "Gwiazdy" wygrały na wyjeździe 5-3. Po dwie bramki dla gości zdobyli Jason Dickinson i Rosjanin Aleksander Radułow, a jedną Tyler Seguin. Dla Predators trafiali Rocco Grimaldi, Ryan Johansen i Kyle Turris.

W sobotę mistrzowską formę zaprezentowali hokeiści Washington Capitals. Obrońcy Puchar Stanleya rozbili we własnej hali Carolina Hurricanes 6-0 i objęli prowadzenie w serii 3-2. Z dwóch goli cieszył się Szwed Nicklas Baeckstroem, a po jednym dołożyli Rosjanin Aleksander Owieczkin, Brett Connolly, Tom Wilson i Nic Dowd.

Radość z wygranej Capitals zmąciła kontuzja, której doznał T.J. Oshie. 32-letni napastnik po ataku rywala złamał obojczyk i w tym sezonie już nie zagra.



Wyniki sobotnich meczów pierwszej rundy play off:



Konferencja Wschodnia:

Washington Capitals - Carolina Hurricanes 6-0



(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 3-2 dla Capitals)

Konferencja Zachodnia:

St. Louis Blues - Winnipeg Jets 3-2

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - Blues wygrali 4-2)

Nashville Predators - Dallas Stars 3-5

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 3-2 dla Stars)