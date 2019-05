Hokeiści St. Louis Blues pokonali Dallas Stars 2-1 po golu w dogrywce i awansowali do trzeciej rundy play off rozgrywek NHL o Puchar Stanleya.

Zdjęcie Ben Bishop w bramce Dallas Stars /AFP

Gola na wagę awansu do finału Konferencji Zachodniej strzelił Pat Maroon w 6. minucie drugiej dogrywki. Gospodarze wygrali wznowienie w tercji rywali, Robert Thomas wjechał z krążkiem przed bramkę i choć Ben Bishop zaliczył 52. skuteczną interwencję tego dnia, to nie mógł już nic zrobić, aby zablokować dobitkę Maroona.



- Jedyne słowo, jakie przychodzi mi do głowy w tym momencie, to frustracja - skomentował bramkarz "Gwiazd", który we wtorek pobił swój rekord obronionych strzałów.



Ekipa z Dallas odpadła z walki o Puchar Stanleya, a przecież prowadziła w serii do czterech wygranych 3-2 i miała mecz u siebie. Nie wykorzystała jednak okazji. Trener Jim Montgomery nie szukał wymówek.

- Nasz bramkarz bronił wspaniale, wielu moich zawodników grało znakomicie, ale koniec końców rywale byli lepszym zespołem. Tak samo było w szóstym meczu. My graliśmy na tym samym poziomie, a oni coraz lepiej. Blues grali lepiej od nas. Mieliśmy szansę dzięki Benowi Bishopowi, ale nie wykorzystaliśmy jej - skomentował trener "Gwiazd".

- Nie potrafię znaleźć słów, żeby opisać to uczucie - cieszył się Thomas, który zaliczył dwie asysty. - To najlepsza historia całego sezonu - staliśmy przyparci do ściany, ale właśnie wtedy potrafiliśmy wykrzesać z siebie to co najlepsze i przejść dalej.

W starciu o wielki finał Pucharu Stanleya "Bluesmani" zmierzą się ze zwycięzcami siódmego meczu San Jose Sharks z Colorado Avalanche. W finale Konferencji Wschodniej hokeiści Boston Bruins zmierzą się z Carolina Hurricanes.

Mirosz



St. Louis Blues - Dallas Stars 2-1 (1-1, 0-0, 0-0; 0-0, 1-0)

1-0 Dunn (13:30; Pietrangelo, Thomas)

1-1 Zuccarello (15:55; Aasen)

2-1 Maroon (85:50; Thomas, Bozak)

Stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: Blues wygrali 4-3.