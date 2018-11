NHL. Historyczny wyczyn ekipy Flames

Hokeiści Calgary Flames pokonali u siebie Winnipeg Jets 6:3, strzelając pięć goli w pierwszej tercji już w drugim kolejnym spotkaniu. Są czwartym w historii i pierwszym od prawie 30 lat zespołem, któremu udała się taka sztuka w lidze NHL.

Spotkanie zaczęło się lepiej dla Jets - goście objęli prowadzenie już w 15. sekundzie za sprawą Brandona Taneva.

Niespełna dwie minuty później rozpoczął się jednak koncert Flames. Bramki dla Calgary w pierwszej tercji zdobyli kolejno Dillon Dube, Sam Bennett, Matthew Tkachuk, Mark Jankowski i Johnny Gaudreau.

Pod koniec drugiej i na początku trzeciej tercji gole dla Jets strzelił utalentowany Patrik Laine, ale w końcówce spotkania do opuszczonej przez golkipera bramki trafił Derek Ryan, ustalając wynik na 6:3.

Po meczu Laine nie ukrywał rozgoryczenia z powodu takiej porażki.

"To było po prostu wstydliwe. To nie są Winnipeg Jets, to nie jest sposób, w jaki chcemy zagrać w hokeja. To było naprawdę złe" - przyznał 20-letni Fin.

Dwa dni wcześniej Flames również strzelili pięć goli w pierwszej tercji, wygrywając wówczas z Vegas Golden Knights 7:2.

Ostatnim zespołem, któremu udała się podobna sztuka (co najmniej pięć goli w pierwszej tercji dwóch kolejnych meczów), byli w listopadzie 1989 roku St. Louis Blues.

Hokeiści z Calgary odnieśli trzecie z rzędu zwycięstwo i awansowali na pierwsze miejsce w Pacific Division (27 pkt). Natomiast Jets, którzy mają punkt mniej, zajmują trzecie w Central Division. Dla nich to pierwsza porażka w regulaminowym czasie w ostatnich sześciu spotkaniach.

bia/ co/

Wyniki środowych meczów hokejowej ligi NHL:

New Jersey Devils - Montreal Canadiens 5:2

New York Rangers - New York Islanders 5:0

Pittsburgh Penguins - Dallas Stars 5:1

Washington Capitals - Chicago Blackhawks 4:2

Carolina Hurricanes - Toronto Maple Leafs 5:2

Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers 5:2

Detroit Red Wings - Boston Bruins 3:2 (po dogr.)

Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 7:3

Nashville Predators - St. Louis Blues 4:1

Minnesota Wild - Ottawa Senators 6:4

Arizona Coyotes - Vegas Golden Knights 2:3 (po dogr.)

Anaheim Ducks - Vancouver Canucks 4:3

Calgary Flames - Winnipeg Jets 6:3

Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 3:7

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

1. Tampa Bay 15 6 1 83 64 31

2. Toronto 15 7 0 76 58 30

3. Buffalo 14 6 2 70 62 30

4. Boston 11 6 4 60 52 26

5. Montreal 11 7 4 72 75 26

6. Detroit 10 9 2 60 67 22

7. Ottawa 9 10 3 79 94 21

8. Florida 8 8 3 64 69 19

METROPOLITAN DIVISION

1. Columbus 12 7 2 71 67 26

2. NY Rangers 12 8 2 68 65 26

3. Washington 11 7 3 72 69 25

4. Carolina 10 8 3 58 61 23

5. NY Islanders 10 8 2 63 60 22

6. New Jersey 9 9 2 60 63 20

7. Pittsburgh 8 8 4 69 67 20

8. Philadelphia 9 10 2 65 76 20

WESTERN CONFERENCE

CENTRAL DIVISION

1. Nashville 16 5 1 74 50 33

2. Minnesota 13 7 2 71 61 28

3. Winnipeg 12 6 2 64 54 26

4. Colorado 10 6 4 71 59 24

5. Dallas 11 9 2 60 59 24

6. Chicago 8 9 5 58 74 21

7. St. Louis 7 10 3 57 63 17

PACIFIC DIVISION

1. Calgary 13 8 1 75 66 27

2. San Jose 11 7 4 71 68 26

3. Anaheim 9 9 5 52 68 23

4. Vancouver 10 12 2 73 88 22

5. Edmonton 10 10 1 61 69 21

6. Las Vegas 10 12 1 61 70 21

7. Arizona 9 9 2 51 51 20

8. Los Angeles 7 12 1 41 61 15