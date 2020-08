Już tylko jedno zwycięstwo dzieli hokeistów Las Vegas Golden Knights od awansu do półfinału Konferencji Zachodniej rozgrywek o Puchar Stanleya w lidze NHL. W sobotę pokonali Chicago Blackhawks 2-1 i w serii do czterech zwycięstw prowadzą 3-0.

Bramki dla zespołu z Las Vegas zdobyli William Karlsson i Patrick Brown, a dla Blackhawks - Olli Mata. Nieźle spisywali się obaj bramkarze - Marc-Andre Fleury z Golden Knights obronił 26 strzałów, a Corey Crawford z Blachawks - 24. Kolejny mecz tych drużyn już w niedzielę.



W pozostałych parach, które grały w sobotę, po trzech meczach jest wynik 2-1. Boston Bruins wygrali 3-1 z Carolina Hurricanes i objęli prowadzenie w serii. Nie przeszkodziła im w tym decyzja podstawowego bramkarza Tuukki Raska, który krótko przed meczem poinformował, że z przyczyn osobistych rezygnuje z dalszego udziału w play off. Zastąpił go Jaroslav Halak, który co prawda popełnił błąd przy golu Nino Niederreitera, ale pozostałe 29 strzałów obronił.



Zdjęcie Bramkarz ekipy z Bostonu Tuukka Rask zrezygnował z gry / AFP

Realne szanse na awans zachował zespół Arizona Coyotes, który przegrał dwa wcześniejsze mecze z Colorado Avalanche, ale w sobotę wygrał 4-2. Największa w tym zasługa bramkarza Darcy Kuempera, który obronił 49 strzałów, w tym 20 w pierwszej tercji, co jest klubowym rekordem w serii play off. Hokeiści z Arizony oddali tylko 23 strzały na bramkę rywali, w tym dwukrotnie posłali krążek do pustej siatki w końcówce meczu.



Drużyna Tampa Bay Lightning objęła prowadzenie 2-1 w serii z Columbus Blue Jackets po sobotnim zwycięstwie 3:2. Drużyna z Florydy miała przez większość meczu wyraźną przewagę. Jackets oddali zaledwie 17 celnych strzałów na bramkę rywali, z czego zaledwie siedem w dwóch ostatnich tercjach. Po wznowieniu rywalizacji w czasie pandemii koronawirusa, drużyny Zachodu grają w Edmonton, zaś Wschodu w Toronto.

Wyniki sobotnich meczów pierwszej rundy play off NHL:



Konferencja Wschodnia (Toronto):



Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 2-3



(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-1 dla Lightning)



Carolina Huricanes - Boston Bruins 1-3



(stan rywalizacji do czterech zwyciestw: 2-1 dla Bruins)



Konferencja Zachodnia (Edmonton):

Chicago Blackhawks - Las Vegas Golden Knights 1-2

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-0 dla Golden Knights)



Arizona Coyotes - Colorado Avalanche 4-2



(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-1 dla Avalanche)

krys/ wha/