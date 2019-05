Po czwartkowej wygranej 5-2, w niedzielę hokeiści Boston Bruins pokonali Carolina Hurricanes 6-2 w drugim meczu finału Konferencji Wschodniej NHL. Rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw.

Zdjęcie Boston Bruins są coraz bliżej wielkiego finału /AFP

"Niedźwiadki" wykorzystały atut własnej hali, zdobywając 11 goli i tracąc tylko cztery. W drugim spotkaniu prowadziły po 45 minutach aż 6-0. Dopiero w końcówce rywale nieco zmniejszyli rozmiary porażki.

W pierwszej tercji na listę strzelców wpisali się Matt Grzelcyk i Jake DeBrusk, w drugiej Connor Clifton i ponownie Grzelcyk, a na początku trzeciej David Backes i Danton Heinen.

"Chcemy Pucharu Stanleya" - skandowali kibice Bruins.

Ich drużyna odniosła piąte zwycięstwo z rzędu w play off i potrzebuje jeszcze dwóch do awansu do wielkiego finału sezonu.

Trafienia dla Hurricanes zanotowali w końcówce potyczki Justin Williams i Teuvo Teravainen.

"Przeciwnicy zagrali tak jak chcieli, nam się to jeszcze nie udało" - stwierdził trener Carolina Hurricanes Rod Brind'Amour.

W pierwszej rundzie jego podopieczni przegrywali 0-2 z broniącymi tytułu Washington Capitals, by ostatecznie triumfować 4-3.

Trzecie spotkanie odbędzie się we wtorek w hali Hurricanes w Raleigh. Tegoroczny bilans gier play off przed swoją widownią to 5-0 i w bramkach 22:7.

"Faza play off to jak mecz szachowy, w każdej partii dokonujesz zmian. Rywale zrobią to w następnym meczu, ale my również tak postąpimy" - podkreślił zawodnik Bruins Brad Marchand.

Natomiast w finale Konferencji Zachodniej San Jose Sharks prowadzą z St. Louis Blues 1-0.



Wynik niedzielnego meczu w finale Konferencji Wschodniej NHL:

Boston Bruins - Carolina Hurricanes 6-2

Stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-0 dla Bruins.