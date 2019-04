NHL. Druga wygrana Washington Capitals w play off

Broniący Pucharu Stanleya hokeiści Washington Capitals pokonali Carolina Hurricanes 4-3 po dogrywce w drugim meczu ćwierćfinału Konferencji Wschodniej ligi NHL i w rywalizacji do czterech wygranych prowadzą 2-0. Decydującego gola strzelił obrońca Brooks Orpik.

Zdjęcie Hokeiści Washington Capitals /AFP

Hokeiści stołecznego zespołu nie kryli ogromnej radości, kiedy Orpik pokonał bramkarza gości w drugiej minucie dogrywki.

Reklama

- Przede wszystkim to świetny facet. W szatni jest dla każdego niczym ojciec. To bardzo profesjonalny zawodnik, którego każdy chce mieć w swoim zespole, ale nikt nie chce grać przeciwko niemu. Dobrze czuję się mając go obok siebie w drużynie i cieszę się, że właśnie on zdobył bramkę w dogrywce. Jeżeli ktokolwiek miał na to zasłużyć, to właśnie on - powiedział środkowy Capitals Nicklas Backstrom.

Tym samym Orpik (38 lat i 199 dni) został najstarszym zawodnikiem, który strzelił gola w dogrywce w fazie play off. Wyprzedził Keitha Carneya, który w 2008 roku w barwach Minnesota Wild strzelił bramkę w dogrywce Colorado Avalanche w drugim meczu ćwierćfinałowym (miał wówczas 38 lat i 68 dni).

Tym samym w rywalizacji do czterech zwycięstw stołeczny zespół prowadzi 2-0. W poniedziałek rywalizacja przeniesie do Karoliny Północnej.

W drugim sobotnim ćwierćfinale Konferencji Wschodniej Boston Bruins pokonali u siebie Toronto Maple Leafs 4-1 i wyrównali stan rywalizacji na 1-1. Bohaterem gospodarzy był bramkarz Tuukka Rask, który zanotował 30 skutecznych interwencji.

Remisy są również w rywalizacji obu par w Konferencji Zachodniej, gdzie oba sobotnie mecze zakończyły się dogrywkami. Nashville Predators pokonali u siebie Dallas Stars 2-1, a Calgary Flames ulegli we własnej hali Colorado Avalanche 2-3.



Wyniki sobotnich meczów pierwszej rundy play off:

Konferencja Wschodnia:

Washington Capitals - Carolina Hurricanes 4-3 po dogr.

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 2-0 dla Washington Capitals)

Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 4-1

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 1-1)

Konferencja Zachodnia

Nashville Predators - Dallas Stars 2-1 po dogr.

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 1-1)

Calgary Flames - Colorado Avalanche 2-3 po dogr.

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 1-1)