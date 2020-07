Niemiec Leon Draisaitl z Edmonton Oilers, Kanadyjczyk Nathan MacKinnon z Colorado Avalanche i Rosjanin Artiemij Panarin z New York Rangers znaleźli się w finałowej trójce kandydatów do nagrody Hart Memorial Trophy, czyli najlepszego hokeisty sezonu w lidze NHL.

Hart Momerial Trophy jest przyznawana na podstawie głosów dziennikarzy zajmujących się NHL. Ta sama trójka tworzy też finałowy zestaw kandydatów do Ted Lindsay Award, tj. nagrody dla najlepszego zawodnika, którego wybierają gracze NHL.

24-letni Draisaitl jest też bliski nagrody dla najskuteczniejszego hokeisty, gdyż w 71 rozegranych spotkaniach zebrał 110 punktów za gole (43) i asysty (67).

Jego rówieśnik MacKinnon w 69 występach uzyskał 93 pkt, co daje mu piąte miejsce w klasyfikacji kanadyjskiej. Z kolei cztery lata starszy Panarin jest trzecim punktującym - 95.

Wybór MVP sezonu jest zazwyczaj ogłaszany przez władze ligi w trakcie finałów konferencji.

Obecnie zespoły NHL przygotowują się do restartu wstrzymanych w połowie marca rozgrywek. Ponownie mają ruszyć, bez udziału publiczności, 1 sierpnia w Toronto (Konferencja Wschodnia) i Edmonton (Zachodnia).

W związku z przedwczesnym zakończeniem sezonu regularnego do play off dopuszczono 24 zespoły zamiast 16. Po cztery najlepsze ekipy obu konferencji zakwalifikowały się bezpośrednio do 1. rundy (ćwierćfinału), reszta o awans walczyć będzie w barażach.

