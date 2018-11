Ryan Donato wykorzystał rzut karny i zapewnił Boston Bruins zwycięstwo 2:1 w czwartkowym meczu z New York Islanders w lidze hokejowej NHL. Z kolei Edmonton Oilers pokonali Los Angeles Kings 3:2, a Las Vegas Knights wygrali na wyjeździe z Vancouver Canucks 4:3.

22-letni Donato, który do Boston Bruins dołączył 1 października, wykorzystał rzut karny mijając Robina Lehnera.

"Wielu chłopaków próbowało go pokonać. Po prostu wiedziałem, że zrobi krok do przodu z nadzieją na interwencję. Miałem szczęście, że to zrobił, bo mogłem go minąć" - powiedział Donato, który jako jedyny wykorzystał rzut karny.

W bramce bostońskiego zespołu świetnie spisywał się Tuukka Rask, który zanotował 28 obron, oraz zatrzymał czterech rywali przy rzutach karnych.

Piąte zwycięstwo z rzędu, a 14 w sezonie, odnieśli Las Vegas Knights, którzy pokonali na wyjeździe Vancouver Canucks 4:3. Dwa gole dla gości strzelił Max Pacioretty. Z kolei Marc-Andre Fleury zanotował 33 skuteczne obrony.

"Mamy świetną passę. Budujemy atmosferę i rozmach naszego zespołu. Wiedzieliśmy, że nasza dobra gra będzie przynosiła efekty" - podkreślił Pacioretty.

12 zwycięstwo w sezonie zanotowali hokeiści Edmonton Oilers, którzy pokonali u siebie Los Angeles Kings 3:2. Dla zespołu z "Miasta Aniołów" była to 15 porażka w tym sezonie.

Wyniki czwartkowych meczów hokejowej ligi NHL:

Columbus Blue Jackets - Minnesota Wild 4:2

Ottawa Senators - New York Rangers 3:0

Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 5:4

Nashville Predators - Arizona Coyotes 0:3

Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks 6:5

Boston Bruins - New York Islanders 2:1 (po karnych)

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 3:2

Vancouver Canucks - Las Vegas Knights 3:4

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

1. Tampa Bay 18 7 1 98 75 37

2. Toronto 18 8 0 93 67 36

3. Buffalo 17 7 2 83 73 36

4. Boston 14 7 4 69 60 32

5. Montreal 11 9 5 77 83 27

6. Detroit 11 11 3 72 83 25

7. Ottawa 11 12 3 92 107 25

8. Florida 9 10 4 75 84 22

METROPOLITAN DIVISION

1. Columbus 15 8 2 88 80 32

2. Washington 14 7 3 84 74 31

3. NY Rangers 13 11 2 75 79 28

4. NY Islanders 12 9 3 73 70 27

5. Carolina 12 9 3 65 67 27

6. Pittsburgh 10 9 5 81 80 25

7. New Jersey 9 10 4 68 76 22

8. Philadelphia 10 12 2 72 86 22

WESTERN CONFERENCE

CENTRAL DIVISION

1. Nashville 17 8 1 83 64 35

2. Colorado 15 6 4 95 70 34

3. Winnipeg 14 8 2 83 71 30

4. Minnesota 14 9 2 80 71 30

5. Dallas 13 10 3 72 70 29

6. Chicago 9 12 5 73 96 23

7. St. Louis 8 12 3 70 77 19

PACIFIC DIVISION

1. Calgary 14 9 2 84 73 30

2. San Jose 12 9 5 80 82 29

3. Las Vegas 14 12 1 81 76 29

4. Anaheim 12 10 5 62 77 29

5. Edmonton 12 11 2 68 78 26

6. Vancouver 11 14 3 81 100 25

7. Arizona 11 11 2 60 65 24

8. Los Angeles 9 15 1 55 78 19