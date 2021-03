NHL. David Krejczi przekroczył granicę 700 punktów

David Krejczi został ósmym hokeistą w historii Boston Bruins, który osiągnął (i przekroczył) granicę 700 punktów. W czwartkowym meczu NHL Bruins wygrali na wyjeździe z Buffalo Sabres 4-1, a Czech miał trzy asysty.

Na lodowiskach NHL Krejczi jest wierny ekipie z Bostonu, a w jej barwach debiutował w 2007 roku w przegranym 1-7 spotkaniu z Sabres. Ale tego występu nie może dobrze wspominać, gdyż z powodu kontuzji bardzo szybko opuścił taflę.

Od tego czasu czeski zawodnik zdobył 208 goli i zanotował 494 asysty w 935 meczach w barwach Bruins. W czwartek asystował przy wszystkich bramkach od stanu 1-1.



Drużynie gospodarzy nie pomogło trafienie Kyle’a Okposo w okresie gry w liczebnym osłabieniu. "Szable" przegrały po raz 13. z rzędu, a to był debiut trenera Dona Granato. To ich druga najdłuższa seria w lidze, poprzednio doznali 14 kolejnych porażek w sezonie 2014/2015.



Po środowym 0-9 z New York Rangers, następnego dnia hokeiści Philadelphia Flyers wygrali - również na wyjeździe - z New York Islanders 4-3.



Pierwsza tercja zakończyła się bezbramkowym remisem, a w drugiej "Lotnicy" uzyskali trzy gole. W ostatniej odsłonie, między 48. a 55. minutą, "Wyspiarze" odrobili straty. O sukcesie przyjezdnych zadecydował drugi gol tego dnia Oskara Lindbloema - w 58. minucie.



Broniący tytułu mistrzowskiego Tampa Bay Lightning pokonali Chicago Blackhawks 4-2, zaś ubiegłoroczni finaliści Dallas Stars ulegli Detroit Red Wings 2-3. Hat-trickiem w ekipie “Czerwonych Skrzydeł" popisał się Robby Fabbri - po jednej bramce w każdej tercji.

Wyniki czwartkowych meczów NHL:

New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 3-2

Buffalo Sabres - Boston Bruins 1-4

New York Islanders - Philadelphia Flyers 3-4

Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets 2-3 (po dogrywce)

Tampa Bay Lightning - Chicago Blackhawks 4-2

Florida Panthers - Nashville Predators 1-2

Detroit Red Wings - Dallas Stars 3-2

Edmonton Oilers - Winnipeg Jets 2-1

Colorado Avalanche - Minnesota Wild 5-1

Anaheim Ducks - Arizona Coyotes 3-2 (po dogrywce)