Landeskog pierwszą bramkę zdobył już po 72 sekundach gry, a po pierwszej tercji goście prowadzili 2:0. Później "Czerwone Skrzydła" zbliżyły się na jedno trafienie, ale rywale szybko odpowiedzieli dwoma golami i ich ósma z rzędu wygrana z ekipą z Detroit stała się niezagrożona.

"Chcieliśmy uniknąć drugiej z rzędu porażki. To nie przystoi tak dobrym drużynom jak nasza. Zareagowaliśmy odpowiednio, kontrolowaliśmy mecz" - przyznał zdobywca jednej z bramek Tyson Jost.

NHL. Colorado Avalanche nie mają sobie równych w lidze

Colorado Avalanche z dorobkiem 78 punktów są obecnie najlepszym zespołem ligi. Ich przewaga na Zachodzie jest już wyraźna, bo kolejne drużyny - St. Louis Blues i Calgary Flames - mają po 66.

Na Wschodzie dominują hokeiści Florida Panthers - 75 pkt oraz Carolina Hurricanes - 74. Na trzeciej pozycji z 72 pkt są mistrzowie dwóch ostatnich sezonów - Tampa Bay Lightning, którzy w środę wygrali z Edmonton Oilers 5:3.

NHL. Tampa Bay Lightning wygywa z Oilers. Ważny mecz Corey'a Perry'ego

Jednego z goli dla gospodarzy zdobył Corey Perry i było to jego trafienie numer 400 w NHL. Jest 103. zawodnikiem w historii, który osiągnął tę granicę. 36-latek, który zaliczył także asystę, przyczynił się walnie do dziewiątego z rzędu zwycięstwa swojej drużyny na własnym lodowisku.

"To wielkie osobiste osiągnięcie. Gdy dorastałem i zaczynałem się poważnie interesować hokejem, to nigdy nie myślałem, że strzelę aż 400 goli w NHL. Ale to także wielka zasługa wszystkich chłopaków, z którymi grałem i gram" - zaznaczył Perry, który pierwszego gola uzyskał 1 października 2005 w barwach Anaheim Ducks przeciw... Oilers.

Dwukrotnie do bramki gospodarzy trafił w środę Connor McDavid, który z dorobkiem 73 pkt, wraz ze swoim klubowym kolegą Leonem Draisaitlem, przewodzi klasyfikacji najskuteczniejszych.

