Pierwsza część rywalizacji zakończyła się wynikiem 2:1 dla nowojorskej drużyny, ale między 25. a 38. minutą goście uzyskali pięć goli. Niesamowitym wyczynem popisał się Logan O'Connor, który na strzelenie dwóch bramek potrzebował zaledwie... 22 sekund. To były trafienia na 5:2 i 6:2.

NHL. Trener Colorado Avalanche: Podobała mi się nasza ofensywa

Porażka ekipy Rangers oznacza zakończenie serii siedmiu zwycięstw. W bramce zagrał debiutujący w NHL Adam Huska.

W zespole Avalanche dwa razy na listę strzelców, poza O'Connorem, wpisał się także Mikko Rantanen. "Podobało mi się to, jak graliśmy w ofensywie" - przyznał trener triumfatorów Jared Bednar.

Jego podopieczni mają najlepszą średnią zdobywanych bramek w tym sezonie - 4,26 na mecz. Są też jedynym klubem, który zdobył siedem goli pięciokrotnie.

NHL. Niesamowity powrót Las Vegas Golden Knights

W Las Vegas miejscowi Golden Knights przegrywali z Dallas Stars 1:3 i 2:4, by ostatecznie zwyciężyć 5:4. Od 50. do 56. minuty kolejno trafiali: Michael Amadio, Mark Stone (to jego drugi gol w środę) i Max Pacioretty.

Podobnie jak Rangers, także Stars mieli dotąd siedem wygranych z rzędu.

W pozostałych środowych meczach Vancouver Canucks pokonali Boston Bruins 2:1 (po karnych), zaś New Jersey Devils wygrali z Philadelphia Flyers 3:0.



NHL. Wyniki czwartkowych spotkań

Vancouver Canucks - Boston Bruins 2:1 (po karnych)

New York Rangers - Colorado Avalanche 3:7

New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 3:0

Vegas Golden Knights - Dallas Stars 5:4

