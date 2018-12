Hokeiści Chicago Blackhawks pokonali u siebie w środę Pittsburgh Penguins 6-3 i zakończyli tym samym na ośmiu serię porażek. Pierwszego hat-tricka w lidze NHL zaliczył Ondrej Kase, a jego drużyna Anaheim Ducks wygrała na własnym lodowisku z Dallas Stars 6-3.

Występujący w zespole z Chicago Jonathan Toews zapisał na koncie gola i dwie asysty. Czterech jego klubowych kolegów: Marcus Kruger, Brent Seabrook, Norweg Andreas Martinsen, Brandon Saad - zdobyło po bramce i miało po jednej asyście. Jedno trafienie dołożył też Alex DeBrincat. Bramkarz Corey Crawford zatrzymał zaś 40 strzałów.



- Zaprezentowaliśmy dziś zwycięski styl. Graliśmy dokładnie i z determinacją. Mam nadzieję, że przyniesie to nam jeszcze więcej punktów. Cieszę się, że zawodnicy zostali wynagrodzeni za swój trud, bo grali z zaangażowaniem we wcześniejszych meczach, ale nie dało to zdobyczy punktowej - zaznaczył trener "Czarnych Jastrzębi" Jeremy Colliton.



Toews nie ukrywał, że przerwanie pasma porażek było bardzo potrzebne jego zespołowi.



- To dla nas ulga, tak pozytywnie rozumiana. Chłopaki mają wreszcie jakiś powód do radości. Musimy o tym pamiętać i na tym się teraz opierać - zaznaczył.



Trzy gole dla "Pingwinów" zdobył Bryan Rust. Drugi w karierze hat-trick 26-letniego gracza był jedynym dorobkiem gości w tym pojedynku.



Blackhawks z 25 pkt zajmują przedostatnie miejsce w Konferencji Zachodniej, gorsi obecnie są tylko Los Angeles Kings. Penguins mają 32 pkt, co daje im 10. lokatę na Wschodzie.



Więcej powodów do zadowolenia miał inny zdobywca trzech goli tego dnia - Kase. 23-letni Czech nazywany jest przez trenera "energetycznym zajączkiem".



- Po prostu zamknąłem oczy i uderzałem krążek. Miałem przestrzeń, więc po prostu próbowałem. To było coś niesamowitego - ekscytował się Kase.



Dogrywka była potrzebna do wyłonienia zwycięzcy meczu Calgary Flames - Philadelphia Flyers. Autorem gola na wagę zwycięstwa gospodarzy 6-5 był Johnny Gaudreau.



Zacięte było również spotkanie w Nowym Jorku, w którym Islanders przegrali z Vegas Golden Knights 2-3. Wygraną ekipie gości zapewnił w trzeciej minucie ostatniej tercji Czech Tomas Nosek.



Wyniki środowych meczów hokejowej ligi NHL:

New York Islanders - Vegas Golden Knights 2-3

Chicago Blackhawks - Pittsburgh Penguins 6-3

Calgary Flames - Philadelphia Flyers 6-5 (po dogrywce)

Anaheim Ducks - Dallas Stars 6-3