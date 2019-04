Hokeiści Carolina Hurricanes, którzy w pierwszej rundzie play off NHL wyeliminowali broniących tytułu Washington Capitals, są w połowie drogi do finału Konferencji Wschodniej. W niedzielę pokonali na wyjeździe New York Islanders 2-1 i w serii prowadzą 2-0.

Przez większość czasu inicjatywa należała do Islanders, którzy w całym meczu oddali 27 strzałów, wobec 18 Hurricanes. "Wyspiarze" prowadzenie objęli w 14. minucie po golu Mathew Barzala.

Na kolejne bramki kibice musieli czekać do trzeciej tercji. Od jej rozpoczęcia śmielej zaatakowali goście i w odstępie 48 sekund odwrócili losy meczu. Wyrównał Warren Foegele, a jak się okazało zwycięską bramkę zdobył Szwajcar Nino Niederreiter.

"Mieliśmy świadomość, że jeśli chcemy wygrać, to w ostatniej części gry musimy ruszyć do przodu" - przyznał Niederreiter.

Kolejne dwa mecze odbędą się w Raleigh, najbliższy w środę.

Remis 1-1 jest natomiast w rywalizacji San Jose Sharks - Colorado Avalanche. Minionej nocy "Rekiny" przegrały we własnej hali 3-4.

W San Jose także najpierw prowadzili gospodarze - w ósmej minucie trafił Evander Kane. W drugiej tercji bramki dla "Lawin" zdobyli za to Szwed Gabriel Landeskog i Tyson Barrie, a w 51. minucie na 3-1 dla Avalanche podwyższył Matt Nieto.

Sharks do końca zaciekle walczyli, ale dwa gole w końcówce Brenta Burnsa okazały się niewystarczające, bo w między czasie czwartą bramkę dla gości uzyskał Nathan MacKinnon.

Wyniki niedzielnych meczów drugiej rundy play off rywalizacji o Puchar Stanleya:

Konferencja Wschodnia:

New York Islanders - Carolina Hurricanes 1-2



Stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-0 dla Hurricanes.

Konferencja Zachodnia:

San Jose Sharks - Colorado Avalanche 3-4



Stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 1-1.