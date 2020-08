NHL. Carolina Hurricanes blisko awansu do ćwierćfinału Konferencji Wschodniej

Hokeiści Carolina Hurricanes są o krok od przebrnięcia rundy kwalifikacyjnej NHL. W poniedziałek po raz drugi pokonali New York Rangers, tym razem 4-1, i aby awansować do ćwierćfinału Konferencji Wschodniej potrzebują jeszcze tylko jednego zwycięstwa.

Bohaterem Hurricanes był Andriej Swiecznikow. 20-letni Rosjanin, którego dwa lata temu wybrano z drugim numerem w drafcie, popisał się hat-trickiem. Wynik otworzył już w piątej minucie, a następnie na listę strzelców wpisał się w 22. i 55. minucie.



"Myślę, że do końca kariery skompletuje jeszcze niejednego hat-tricka. Przerwę w sezonie wykorzystał na poprawę umiejętności i to widać" - komplementował podopiecznego trener Rod Brind'Amour.



Dla zwycięzców gola zdobył jeszcze Jordan Martinook. Autorem honorowego trafienia dla Rangers był Rosjanin Artemi Panarin.



Trzecie, być może ostatnie spotkanie w tej parze odbędzie się już we wtorek.



Do remisu 1-1 w rywalizacji udało się w poniedziałek doprowadzić trzem zespołom. Winnipeg Jets wygrali z Calgary Flames 3-2, Pittsburgh Penguins z Montreal Canadiens 3-1, a Edmonton Oilers z Chicago Blackhawks 6-3.



W ostatnim z wymienionych spotkań także hat-trickiem popisał się Connor McDavid. On swój festiwal rozpoczął już w 19. sekundzie. Imponującym rajdem popisał się w piątej minucie, a w 38. ponownie wyprowadził na prowadzenie swoją drużynę.



Bramki dla "Nafciarzy" zdobyli także: Tyler Ennis, James Neal i Alex Chiasson. Dla Blackhawks trafiali natomiast: Patrick Kane, Slater Koekkoek i Fin Olli Maatta.



Wznowiona rywalizacja w NHL toczy się dwutorowo w Edmonton i Toronto. Po cztery drużyny w każdej konferencji, które były najlepsze w momencie przerwania rozgrywek, walczą o rozstawienie w 1. rundzie play off. Natomiast pozostałe 16 ekip w parach do trzech zwycięstw rywalizuje w rundzie kwalifikacyjnej.



Potrwa ona najpóźniej do 9 sierpnia, a potem rozpoczną się ćwierćfinały konferencji. Półfinały zaplanowano od 25 sierpnia, a finały - od 8 września. Początek walki o Puchar Stanleya - 22 września. Zwycięzca zostanie wyłoniony najpóźniej 4 października. Tytułu broni St. Louis Blues.

Wyniki poniedziałkowych meczów rundy kwalifikacyjnej (baraże) w play off NHL:

Konferencja Wschodnia (Toronto):



Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 3-1



Stan rywalizacji do trzech zwycięstw: 1-1



Carolina Hurricanes - New York Rangers 4-1



Stan rywalizacji do trzech zwycięstw: 2-0 dla Carolina Hurricanes



Konferencja Zachodnia (Edmonton):



Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks 6-3



Stan rywalizacji do trzech zwycięstw: 1-1



Calgary Flames - Winnipeg Jets 2-3



Stan rywalizacji do trzech zwycięstw: 1-1



O rozstawienie w play off:



Konferencja Wschodnia:



Tampa Bay Lightning - Washington Capitals 3-2 po karnych



Konferencja Zachodnia:



Vegas Golden Knights - Dallas Stars 5-3