NHL. Capitals zapłacą karę, bo Owieczkin złamał przepisy pandemiczne

Występujący w lidze NHL klub Washington Capitals musi zapłacić 100 tys. dolarów kary za złamanie przepisów sanitarnych. Czterech jego hokeistów, w tym największa gwiazda Rosjanin Aleksander Owieczkin, przebywało w jednym pokoju bez maseczek.

Owieczkin oraz trzech jego rodaków: Jewgienij Kuzniecow, Dmitrij Orłow oraz Ilja Samsonow muszą teraz przejść kwarantannę. Nie ujawniono, kiedy będą mogli wrócić do treningów z resztą drużyny.



Wprowadzone przed tym sezonem przepisy dotyczące pandemii wymagają, aby hokeiści przy okazji meczów wyjazdowych nocowali w pojedynczych pokojach. Nie wolno im przyjmować żadnych gości poza obsługą obiektu.



"Nasz sztab robi co może, aby zapewnić zawodnikom bezpieczne warunki. Jesteśmy rozczarowani, że hokeiści postanowili się spotkać w innym miejscu niż te do tego przewidziane. W pełni akceptujemy nałożoną karę" - napisano w klubowym oświadczeniu.



W skrajnych przypadkach klub może zostać ukarany nawet walkowerami, jeśli z powodu naruszenia przepisów nie będzie miał wymaganej liczby zawodników do rozegrania meczu.



Capitals mają na koncie dwa zwycięstwa i dwie porażki po dogrywkach. Zajmują drugie miejsce w tabeli Dywizji Wschodniej.

