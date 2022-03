Po dwóch tercjach był remis 2-2, a Forsberg miał na koncie tylko jedną asystę. Koncert zaczął na początku trzeciej części gry, gdy dał swojej drużynie prowadzenie. 83 sekundy później Predators prowadzili 4-2. Na listę strzelców po podaniu 27-letniego Szweda wpisał się Matt Duchene.

Ducks w 51. minucie zdobyli kontaktową bramkę za sprawą Dereka Granta, ale końcówka należała do duetu Forsberg-Duchene. Obaj strzelili jeszcze po golu wzajemnie sobie asystując.

Forsberg w obecnych rozgrywkach zdobył już 35 goli. Tak dobrego sezonu nie miał wcześniej żaden zawodnik Predators. W 2018/19 34 trafienia zanotował inny Szwed Viktor Arvidsson, który teraz gra dla Los Angeles Kings.

"Nie mogliśmy pozwolić my zachować rekord na długo, skoro już z nami nie gra. Viktor to jeden z moich przyjaciół, ale nie będę kłamał - poprawić jego wynik to świetne uczucie" - powiedział Forsberg. Predators sklasyfikowani są czwartym miejscu w Konferencji Zachodniej, a Ducks na 12.

Wyniki:

Montreal Canadiens - Boston Bruins 2-3 (po dogr.)

Anaheim Ducks - Nashville Predators 3-6

Colorado Avalanche - Edmonton Oilers 3-2 (po dogr.)

Minnesota Wild - Vegas Golden Knights 3-0

Tabele:

Atlantic Division

1. Florida Panthers 42 14 6 254 180 90

2. Tampa Bay Lightning 39 16 6 205 174 84

3. Toronto Maple Leafs 39 18 5 229 189 83

4. Boston Bruins 39 19 5 191 169 83

5. Detroit Red Wings 25 30 7 178 232 57

6. Buffalo Sabres 22 33 8 167 220 52

7. Ottawa Senators 22 35 5 162 204 49

8. Montreal Canadiens 17 36 10 160 238 44

Metropolitan Division

1. Carolina Hurricanes 41 15 6 203 148 88

2. New York Rangers 40 18 5 189 160 85

3. Pittsburgh Penguins 38 16 9 205 167 85

4. Washington Capitals 35 19 10 214 180 80

5. Columbus Blue Jackets 32 28 3 210 234 67

6. New York Islanders 26 25 9 162 166 61

7. Philadelphia Flyers 20 31 11 156 214 51

8. New Jersey Devils 22 35 5 188 226 49

Central Division

1. Colorado Avalanche 44 13 5 241 173 93

2. Minnesota Wild 37 20 4 228 196 78

3. St. Louis Blues 34 18 9 217 173 77

4. Nashville Predators 36 22 4 204 175 76

5. Dallas Stars 34 24 3 179 182 71

6. Winnipeg Jets 29 24 10 197 198 68

7. Chicago Blackhawks 22 32 9 167 219 53

8. Arizona Coyotes 20 38 4 162 224 44

Pacific Division

1. Calgary Flames 38 16 8 215 149 84

2. Los Angeles Kings 34 22 8 182 181 76

3. Edmonton Oilers 35 23 4 212 196 74

4. Vegas Golden Knights 34 27 4 205 197 72

5. Vancouver Canucks 30 26 8 183 186 68

6. Anaheim Ducks 27 26 11 183 204 65

7. San Jose Sharks 27 27 8 163 195 62

8. Seattle Kraken 19 38 6 164 226 44