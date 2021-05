NHL. Bruins i Avalanche blisko awansu do play off

Hokeiści Boston Bruins i Colorado Avalanche są blisko awansu do drugiej rundy play off ligi NHL. "Niedżwiadki" pokonały u siebie Washington Capitals 4-1 i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 3-1. "Lawinom" także brakuje jednej wygranej.

W Bostonie bramki dla gospodarzy zdobyli Brad Marchand, David Pastrnak, Charlie Coyle i Matt Grzelcyk, a dla pokonanych - Aleksander Owieczkin. Mecz w hali TD Garden oglądało 4,5 tys. widzów.

Drużyna z Kolorado pewnie wygrała na wyjeździe z mistrzami z 2019 roku - St. Louis Blues 5-1 i w play off prowadzi 3-0. Ryan Graves na swoje 26. urodziny zdobył bramkę i zanotował dwie asysty. Do siatki gospodarzy trafili również Alex Newhook, Tyson Jost, Brandon Saad i J.T. Compher, a bramkarz "Lawin" Philipp Grubauer obronił 31 strzałów.

Avalanche potwierdzili, że w tym sezonie będą poważnymi kandydatami do Pucharu Stanleya. W piątek musieli sobie radzić bez Nazema Kadriego, zawieszonego przez ligę na osiem meczów za uderzenie głową Justina Faulka w drugim spotkaniu z Blues.

Pozostałe piątkowe mecze były bardziej zacięte. Edmonton Oilers przegrali po dogrywce z Winnipeg Jets 0:1, a Nashville Predators po dwóch dogrywkach wygrali z Carolina Hurricanes 5:4. W play off prowadzą Jets 2-0 i Hurricanes 2-1.

