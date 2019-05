Gol Szweda Carla Gunnarssona w czwartej minucie dogrywki zapewnił wygraną hokeistom St. Louis Blues z Boston Bruins 3-2 w drugim meczu finału ligi NHL. W rywalizacji play off o Puchar Stanleya jest remis 1-1.

Zdjęcie Carl Gunnarsson zdobył zwycięską bramkę dla St. Louis Blues /AFP

Prawie 18 tysięcy widzów w hali TD Garden w Bostonie już w pierwszej tercji obejrzało cztery gole. Na trafienie w przewadze Charliego Coyle'a odpowiedział kanadyjski obrońca Blues Robert Bortuzzo. Po zaledwie 40 sekundach szwedzki napastnik Joakim Nordstroem dał miejscowym drugie prowadzenie. Po koniec tej odsłony na 2-2 trafił Rosjanin Władimir Tarasienko, zdobywając drugą bramkę w finałowej serii.

Reklama

Przez kolejne dwie tercje zawodnikom obu zespołów nie udało się zmienić wyniku i konieczna była dogrywka, pierwsza w finale od 2016 roku.

Po niespełna czterech minutach gry krążek po strzale Gunnarssona spod niebieskiej linii trafił pod poprzeczkę bramki strzeżonej przez Tuukkę Raska. Spory udział w pierwszym golu w 56. występie w play off 32-letniego Szweda miał Alex Pietrangelo, który stojąc na linii strzału skutecznie się uchylił, czym utrudnił interwencję Finowi.

- Już w trzeciej tercji trafiłem w słupek, więc celownik miałem ustawiony nie najgorzej. Wspaniała sprawa, że wracamy do domu z remisem - przyznał Gunnarsson, który przed dogrywką musiał odwiedzić toaletę.

Natknął się tam na niego trener Craig Berube. - Usłyszałem od Carla tylko: "potrzebuję jeszcze jednej szansy". Jak widać, dokładnie wiedział, co musi zrobić, by wreszcie trafić do bramki - opowiadał dziennikarzom z uśmiechem szkoleniowiec "Bluesmanów".

Oszczędnie skomentował mecz bramkarz gospodarzy. - Mieliśmy sporo okazji, ale ich nie wykorzystaliśmy. To raczej nie był najlepszy hokej, na jaki nas stać. Zgodnie z zasadą, że lepszy zwycięża, trzeba dziś wyżej ocenić rywali - powiedział Rask.

Trzecie spotkanie - w sobotę w St. Louis.



Finał NHL:



Boston Bruins - St. Louis Blues 2-3 (po dogr.)

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 1-1)