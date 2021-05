NHL. Boston Bruins i Edmonton Oilers zagrają w play off

Boston Bruins i Edmonton Oilers to kluby numer 11. i 12., które zapewniły sobie grę w play off NHL. W poniedziałek odniosły wyjazdowe zwycięstwa - Bruins 3-0 nad New Jersey Devils i Oilers 5-3 nad Vancouver Canucks.

Dla zespołu z Bostonu bramki zdobyli Nick Ritchie w 30. minucie, Patrice Bergeron w 38. (20. gol w sezonie) oraz Matt Grzelcyk w 58. W strzałach przewaga triumfatorów była ogromna - 42-20. Po raz piąty z rzędu Bruins powalczą z najlepszymi klubami o Puchar Stanleya.

Dwie asysty zanotował Brad Marchand w 800. występie w rozgrywkach NHL.

Natomiast w Vancouver zespół Oilers ani razu nie oddał prowadzenia. Dwa gole uzyskał Connor McDavid. Miał też dwie asysty. 24-letni zawodnik jest liderem klasyfikacji kanadyjskiej w tym sezonie - 91 pkt (31 bramek, 60 asyst).

Zespół Canucks przegrał po raz piąty z rzędu, a jeszcze gorszą serię siedmiu porażek notują Winnipeg Jets. Tym razem ulegli na wyjeździe Ottawa Senators 1-2, tracąc drugiego gola na 73 sekundy przed końcem po uderzeniu Nikity Zajcewa.

Ciekawy przebieg miał mecz Columbus Blue Jackets z Nashville Predators (3-4). Po pierwszej, bezbramkowej tercji, w drugiej między 30. a 40. minutą Predators zdobyli trzy gole. To nie podłamało gospodarzy, bowiem w trzeciej odsłonie za sprawą Emila Bemstroema odrobili straty.

Decydujące słowo należało do ekipy z Nashville, gdyż w czwartej minucie dogrywki o jej sukcesie przesądził Roman Josi. To było jego drugie trafienie w tym spotkaniu.

Oprócz Bemstroema, w poniedziałek hat-trickiem popisał się Sebastian Aho z Carolina Hurricanes. Jego zespół pokonał Chicago Blackhawks 5-2.

Interesująco było też w rywalizacji Buffalo Sabres z New York Islanders (4-2). To "Wyspiarze" wygrywali 2-0, a w 35. minucie kontaktowego gola dla Sabres strzelił Tage Thompson. Rozstrzygnięcie nastąpiło w końcowych ośmiu minutach, kiedy na listę strzelców kolejno wpisali się: Rasmund Asplund i Sam Reinhart dwukrotnie.

W debiucie w NHL 28-letni bramkarz Sabres Michael Houser miał 34 udane interwencje. Poza tym to był jego pierwszy występ w profesjonalnych rozgrywkach (wcześniej grał w niższej lidze) od marca 2020 roku.





Wynik poniedziałkowych meczów NHL:

Buffalo Sabres - New York Islanders 4-2

Carolina Hurricanes - Chicago Blackhawks 5-2

Columbus Blue Jackets - Nashville Predators 3-4 - po dogr.

Florida Panthers - Dallas Stars 5-4 - po dogr.

Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 3-2 - po dogr.

New Jersey Devils - Boston Bruins 0-3

New York Rangers - Washington Capitals 3-6

Ottawa Senators - Winnipeg Jets 2-1

Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 7-2

Minnesota Wild - Vegas Golden Knights 6-5

St. Louis Blues - Anaheim Ducks 3-1

Arizona Coyotes - Los Angeles Kings 2-3

Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 3-5

San Jose Sharks - Colorado Avalanche 4-5 - po dogr.