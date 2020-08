NHL. Awans "Złotych Rycerzy", Capitals walczą dalej

Hokeiści Vegas Golden Knights po raz czwarty pokonali w pierwszej rundzie play off Chicago Blackhawks, tym razem 4-3, i awansowali do półfinału Konferencji Zachodniej ligi NHL.

Ekipa z Chicago prowadziła w piątym spotkaniu dwukrotnie - najpierw 2-0 w pierwszej tercji, a później 3-2 w drugiej, ale faworyci w końcu przechylili szalę na swoją stronę. Decydujące okazało się trafienie Alexa Tucha na początku trzeciej tercji.



Wśród zwycięzców Max Pacioretty strzelił gola i miał asystę, a Szwed William Karlsson dwa razy otworzył kolegom drogę do bramki rywali. "Czarnym Jastrzębiom" nie pomógł 35. w sezonie gol Patricka Kane'a.



"Mieliśmy dziś próbkę przeciwności, z jakimi będziemy się musieli zmierzyć w play off. Cieszę się, że wybrnęliśmy z nich i dość szybko zakończyliśmy serię" - przyznał trener zespołu z Las Vegas Peter DeBoer.



Na Wschodzie z awansu mogli się tego dnia cieszyć hokeiści New York Islanders, ale prowadząc w serii 3-0 ulegli w czwartym meczu Washington Capitals 2-3.



Spotkanie rozpoczęło się jednak po myśli "Wyspiarzy", którzy po golach Mathew Barzala i Jean-Gabriela Pageau w 10. minucie prowadzili 2-0.



Wtedy o czas poprosił trener mistrzów NHL sprzed dwóch lat Todd Rierden i jego drużyna wróciła na lodowisko w Toronto jakby odmieniona. Najpierw kontaktowego gola zdobył Rosjanin Jewgienij Kuzniecow, a później dwukrotnie do bramki trafił jego rodak i kapitan Aleksander Owieczkin.



"W drugiej części pierwszej tercji zauważyłem zmiany w naszej postawie. Zaczęliśmy grać agresywniej, narzucać przeciwnikowi nasz sty i warunki, a wreszcie go przełamaliśmy" - skomentował szkoleniowiec stołecznej ekipy.



Podobnie jak Islanders, już tylko jednej wygranej brakuje do awansu hokeistom Philadelphii Flyers, którzy pokonali Montreal Canadiens 2-0 i prowadzą w play off 3-1 oraz - na Zachodzie - Dallas Stars, którzy dzięki zwycięstwu 2:1 wyszli na prowadzenie w serii z Calgary Flames na 3-2.

Wyniki wtorkowych meczów pierwszej rundy play off:



Konferencja Wschodnia (Toronto):



New York Islanders - Washington Capitals 2-3

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-1 dla Islanders)



Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers 0-2

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-1 dla Flyers)



Konferencja Zachodnia (Edmonton):



Dallas Stars - Calgary Flames 2-1

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-2 dla Stars)



Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks 4-3

(Golden Knights wygrali rywalizację do czterech zwycięstw 4-1)



