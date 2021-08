​NHL. Auston Matthews przeszedł operację i może opuścić rozpoczęcie sezonu

NHL

Jeden z najlepszych zawodników ligi NHL Auston Matthews przeszedł operację prawego nadgarstka. 23-letniego amerykańskiego hokeistę Toronto Maple Leafs czeka co najmniej sześciotygodniowa absencja, co oznacza, że z opóźnieniem rozpocznie przygotowania do sezonu.

