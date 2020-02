Aleksander Owieczkin z Washington Capitals zdobył w czwartek 699. bramkę w lidze NHL. Rosyjski hokeista zajmuje ósme miejsce na liście wszech czasów. Jego zespół przegrał jednak z Montreal Canadiens 3-4.

34-letni zawodnik wpisał się na listę strzelców w ósmej minucie spotkania.



Liderem klasyfikacji wszech czasów jest Kanadyjczyk Wayne Gretzky, który w karierze w sezonie regularnym NHL zdobył 894 gole. Tuż za nim znajdują się: Gordie Howe (801) i Jaromir Jagr (766), a siódmy jest Mike Gartner (708).

To był 41. gol Owieczkina w tym sezonie i daje mu trzecie miejsce na liście najskuteczniejszych. O dwie bramki więcej strzelili Czech David Pastrnak i Amerykanin Auston Matthews.

- To jeden z najgroźniejszych strzelców naszej ligi. Jeśli na chwilę przestanie się go obserwować, to szybko nadchodzi kara. Jesteśmy tego świadomi i wiemy, jak się zachowywać na lodzie, kiedy Owieczkin jest w grze. Nie można lekceważyć żadnej akcji - powiedział hokeista Montreal Canadiens Ben Chiarot.

Washington nie ma ostatnio dobrej passy. Przegrało pięć z sześciu ostatnich meczów i jest teraz czwartym klubem w rozgrywkach NHL 2019/20 - 80 punktów. Przed nim plasują się Boston Bruins - 88, Tampa Bay Lightning - 85 i Pittsburgh Penguins - 80.

Wyniki czwartkowych meczów hokejowej ligi NHL:

Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyers 3-4

New Jersey Devils - San Jose Sharks 2-1

Toronto Maple Leafs - Pittsburgh Penguins 4-0

Washington Capitals - Montreal Canadiens 3-4

Ottawa Senators - Winnipeg Jets 1-5

St. Louis Blues - Arizona Coyotes 1-0

Las Vegas Golden Knights - Tampa Bay Lightning 5-3

Los Angeles Kings - Florida Panthers 5-4