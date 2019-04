Alain Vigneault został trenerem hokeistów klubu ligi NHL Philadelphia Flyers - poinformowały amerykańskie media. "Lotnicy" z Filadelfii na zdobycie Pucharu Stanleya czekają od połowy lat 70. ubiegłego stulecia.

Zdjęcie Alain Vigneault /AFP

Sezon zasadniczy 2018/2019 Flyers zakończyli na 11. miejscu w Konferencji Wschodniej. Do awansu do play off zabrakło im 16 punktów. Ostatnio zespół - w roli tymczasowego szkoleniowca - prowadził Scott Gordon, który w trakcie rozgrywek zastąpił Dave'a Hakstola.

Reklama

Vigneault ma 16-letnie doświadczenie w pracy z klubami ligi NHL; prowadził Montreal Canadiens, Vancouver Canucks i New York Rangers. Pod jego wodzą Canucks dotarli do finału Pucharu Stanleya w 2011 roku (porażka z Boston Bruins 3-4), a to osiągnięcie powtórzył w pierwszym sezonie pracy z Rangers, w 2014 roku (1-4 z Los Angeles Kings).

Jako zawodnik grał jako obrońca w St. Louis Blues na początku lat 80. W ciągu dwóch sezonów rozgrał 42 spotkania.

Drużyna Flyers to kolejne wyzwanie w karierze trenerskiej Vigneault, najlepszego szkoleniowca NHL 2006/2007 (Vancouver). Po najważniejsze trofeum w zamorskiej lidze sięgnęła w 1974 i 1975 roku.

W maju czeka go jeszcze jedno zadanie, bowiem będzie prowadził reprezentację Kanady w mistrzostwach świata na Słowacji.

giel/ co/