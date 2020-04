Najstarszy obecnie hokeista w NHL, 43-letni Zdeno Chara ogłosił, że zamierza kontynuować karierę. Wiele wskazuje na to, że obecny klub Słowaka Boston Bruins zaoferuje mu kontrakt na kolejny sezon.

Chara w 1996 roku został wybrany dopiero z 56. numerem w drafcie przez New York Islanders. Pięć lat później oddano go do Ottawa Senators, a w 2006 roku jako wolny agent związał się z Bruins. Od razu został mianowany kapitanem "Niedźwiadków".

- Z powodu pandemii staram się nie wybiegać za daleko w przyszłość. Wciąż jednak kocham hokej i jeśli wszystko będzie w porządku, to chcę dalej grać - przyznał Chara.

W 2011 roku z bostończykami wywalczył Puchar Stanleya, a dwa lata wcześniej uznano go najlepszym obrońcą w lidze.

- Naszą organizację łączy ze Zdeno wyjątkowa więź. Szczególnie w ostatnich latach wykazywał się cierpliwością. Dzięki temu mogliśmy zaplanować działania, a potem przedłużać z nim umowę - powiedział generalny menedżer Bruins Don Sweeney.

Mierzący 204 cm Chara jest także najwyższym zawodnikiem w historii NHL. Pięciokrotnie wygrywał konkurs na najsilniejszy strzał. W 2012 roku ustanowił rekord - 175 km/h, który wciąż jest aktualny.

Obecnie z powodu pandemii koronawirusa rozgrywki w NHL są przerwane. Bruins po 70 z 82 meczów sezonu zasadniczego mogą się pochwalić najlepszym bilansem w lidze.

- To banał w tych czasach, ale hokej nie jest teraz najważniejszy. Musimy wzajemnie o siebie dbać. Nie zmienia to jednak faktu, że mam nadzieję na powrót rywalizacji. Naprawdę dobrze nam szło - podkreślił Chara.