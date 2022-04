Mike Bossy, legenda NHL, zmaga się z rakiem płuc

Oprac.: Wojciech Górski NHL

Członek Hall of Fame, były hokeista New York Islanders Mike Bossy rozpoczął opiekę paliatywną, którą wymusił rak płuc, podał w poniedziałek The Hockey News.

Zdjęcie Mike Bossy (w środku) / Al Bello / AFP