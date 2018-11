Patrik Laine z Finlandii zdobył pięć goli dla Winnipeg Jets w sobotnim meczu ligi NHL z Saint Louis Blues, wygranym przez gości 8-4. W ostatnich dwóch dekadach udało się to tylko dwóm hokeistom: Słowakowi Marianowi Gaborikowi w 2007 r. i Szwedowi Johanowi Franzenowi w 2011.

"Mam wrażenie, że za każdym razem, gdy dotknąłem krążka, ten w jakiś sposób wpadał do bramki. To był jeden z tych wieczorów, który zapewne prędko się nie powtórzy, ale można mieć nadzieję. Starałem się zdobyć jednego gola, nie myślałem o żadnych rekordach. To duże osiągnięcie, ale ważna jest też wygrana naszej drużyny" - powiedział Laine.

Rekordzistą ligi jest Joe Malone, który w styczniu 1920 roku uzyskał siedem bramek dla Montreal Canadiens w spotkaniu z Quebec Bulldogs.

Laine powiększył swój dorobek do 10 bramek w ostatnich czterech występach. 20-letniemu reprezentantowi Finlandii znacznie lepiej wiedzie się na wyjazdach niż przed własną publicznością - w Winnipeg strzelił zaledwie cztery ze swoich 19 goli w tym sezonie.

Jets uniknęli dzięki temu serii trzech kolejnych porażek, po tym jak musieli uznać wyższość Calgary Flames i Minnesoty Wild. Osiem goli w jednym meczu zdobyli po raz pierwszy od 8 listopada 2016 roku.

W barwach gości wyróżnił się również Bryan Little, który miał cztery asysty.

W innym sobotnim meczu dziewiąte zwycięstwo z rzędu odnieśli hokeiści Buffalo Sabres. Pokonali na wyjeździe Detroit Red Wings 3:2 po karnych. Są liderami Konferencji Wschodniej z jednopunktową przewagą nad Tampa Bay Lightning, która rozegrała o jeden mecz mniej.

Wyniki sobotnich meczów hokejowej ligi NHL:

New York Rangers - Washington Capitals 3-5

St. Louis Blues - Winnipeg Jets 4-8

Toronto Maple Leafs - Philadelphia Flyers 6-0

Montreal Canadiens - Boston Bruins 2-3

Detroit Red Wings - Buffalo Sabres 2-3 (po karnych)

Florida Panthers - Chicago Blackhawks 4-5 (po dogrywce)

New York Islanders - Carolina Hurricanes 4-1

Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets 4-2

Colorado Avalanche - Dallas Stars 3-2

Vegas Golden Knights - San Jose Sharks 6-0

Los Angeles Kings - Vancouver Canucks 2-4

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

1. Buffalo 16 6 2 76 66 34

2. Tampa Bay 16 6 1 87 66 33

3. Toronto 16 8 0 84 62 32

4. Boston 13 6 4 65 55 30

5. Montreal 11 8 5 76 81 27

6. Detroit 10 10 3 63 73 23

7. Ottawa 9 11 3 83 100 21

8. Florida 8 9 4 69 78 20

METROPOLITAN DIVISION

1. Washington 13 7 3 80 73 29

2. Columbus 13 8 2 77 73 28

3. NY Islanders 12 8 2 71 64 26

4. NY Rangers 12 10 2 71 74 26

5. Carolina 11 9 3 63 66 25

6. Pittsburgh 9 8 5 74 71 23

7. Philadelphia 10 11 2 69 82 22

8. New Jersey 9 9 3 63 67 21

WESTERN CONFERENCE

CENTRAL DIVISION

1. Nashville 16 6 1 76 56 33

2. Minnesota 14 7 2 75 63 30

3. Colorado 13 6 4 86 65 30

4. Winnipeg 13 7 2 74 62 28

5. Dallas 12 10 2 68 66 26

6. Chicago 9 10 5 65 82 23

7. St. Louis 8 11 3 67 73 19

PACIFIC DIVISION

1. San Jose 12 8 4 75 74 28

2. Calgary 13 9 1 75 68 27

3. Anaheim 10 9 5 54 69 25

4. Las Vegas 12 12 1 69 70 25

5. Vancouver 11 13 2 77 94 24

6. Edmonton 10 10 2 62 71 22

7. Arizona 9 10 2 52 56 20

8. Los Angeles 7 14 1 46 72 15

W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki i punkty.