Słynny rosyjski hokeista Aleksander Owieczkin powrócił do treningów na lodzie - w czasie pandemii koronawirusa, która doprowadziła do wstrzymania sezonu NHL - w kompleksie Washington Capitals w Arlington w stanie Wirginia.

Stołeczny zespół zamieścił na Twitterze materiał wideo z podpisem: "Wrócił".

Jak poinformowała strona NHL.com, wśród trenujących z Owieczkinem byli inni ofensywni zawodnicy Jewgienij Kuzniecow, Lars Eller i Garnet Hathaway, jak również obrońca John Carlson i bramkarz Braden Holtby.

W najsłynniejszych rozgrywkach hokejowych nie jest jeszcze znana data powrotu do gry. Od 8 czerwca zawodnicy biorą udział w tzw. dobrowolnych treningach w grupach, zaś obozy szkoleniowe całych zespołów rozpoczną się 10 lipca. Wezmą w nich udział 24 drużyny, które wystąpią w fazie play off.

Po odwołaniu pozostałej fazy zasadniczej NHL władze hokejowej ligi przyznały miesiąc temu nagrody po tym etapie rozgrywek. Po raz dziewiąty w karierze królem strzelców został Owieczkin. Tym razem Rosjanin tytuł dzieli z Czechem Davidem Pastrnakiem. Obaj zdobyli po 48 goli. Wcześniej gwiazdor Washington Capitals zdobywał nagrodę w latach: 2008-09, 2013-16 i 2018-19. Pastrnak z Boston Bruins cieszył się z niej po raz pierwszy.

Owieczkin jest mistrzem świata z 2008, 2012 i 2014 roku, zaś z Capitals sięgnął po Puchar Stanleya w 2018.

