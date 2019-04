Hokeiści Calgary Flames, najlepsi w sezonie zasadniczym w Konferencji Zachodniej ligi NHL, odpadli w pierwszej rundzie fazy play off. W piątek we własnej hali ulegli Colorado Avalanche 1-5 i w rywalizacji do czterech zwycięstw przegrali 1-4.

Od początku meczu Flames nie wyglądali na drużynę, która stoi pod ścianą i musi wygrać. To Avalanche od razu ruszyli do zdecydowanych ataków i w 10. minucie prowadzenie dał im Gabriel Landeskog. W 16. podwyższył Mikko Rantanen.

Gospodarze kontaktowego gola zdobyli tuż przed końcem pierwszej tercji, kiedy na listę strzelców wpisał się T.J. Brodie. "Płomieni" na więcej tego dnia nie było jednak stać. W drugiej części gry z dwóch bramek cieszył się Colin Wilson, a na początku trzeciej wynik ustalił Rantanen.

"To niepowodzenie będzie w nas siedziało przez jakiś czas. Za każdym razem kiedy usłyszymy gdzieś o meczach innych drużyn, będziemy żałować, że nas w grze już nie ma. Mam jednak nadzieję, że w kolejnym sezonie wrócimy silniejsi" - przyznał napastnik Flames Johnny Gaudreau.

We wtorek odpadła najlepsza drużyna Konferencji Wschodniej - Tampa Bay Lightning. To pierwszy przypadek od zwiększenia liczebności drużyn do 12 w sezonie 1967/68, kiedy już w pierwszej rundzie play off odpadły obie najwyżej rozstawione ekipy.

Avalanche czekają teraz na rozstrzygnięcie w parze San Jose Sharks - Vegas Golden Knights (2-3).

W drugim piątkowym meczu hokeiści Toronto Maple Lefs wygrali na wyjeździe z Boston Bruins 2-1 i objęli prowadzenie w serii 3-2. Wszystkie bramki padły w trzeciej tercji. Na gole Austona Matthewsa i Kasperiego Kapanena "Niedźwiadki" zdołały odpowiedzieć tylko trafieniem Davida Krejciego.

Szósty mecz odbędzie się w niedzielę w Toronto.

Wyniki piątkowych meczów pierwszej rundy play off rywalizacji o Puchar Stanleya w hokejowej lidze NHL:

Konferencja Wschodnia:

Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 1-2

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 3-2 dla Maple Leafs)

Konferencja Zachodnia:

Calgary Flames - Colorado Avalanche 1-5

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - Avalanche wygrali 4-1)