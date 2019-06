18-letni Amerykanin Jack Hughes został wybrany jako pierwszy w drafcie do zawodowej ligi hokeja na lodzie NHL. Będzie występował w jednej z najsłabszych drużyn minionego sezonu - New Jersey Devils.

Urodzony 14 maja 2001 roku Hughes został ósmym zawodnikiem ze Stanów Zjednoczonych z "jedynką" w drafcie. Przed nim byli: Brian Lawton (1983), Mike Modano (1988), Bryan Berard (1995), Rick DiPietro (2000), Erik Johnson (2006), Patrick Kane (2007) i Auston Matthews (2016).

Z numerem drugim w tej edycji wybrany został przez New York Rangers Fin Kaapo Kakko, a z numerem trzecim Kanadyjczyk Kirby Dach, który trafił do Chicago Blackhawks. Oni również mają po 18 lat i są graczami ofensywnymi.

Kolejne lokaty to Kanadyjczyk Bowen Byram (Colorado Avalanche), Amerykanin Alex Turcotte (Los Angeles Kings) oraz Niemiec Moritz Seider (Detroit Red Wings).



Draft, czyli wybór młodych zawodników do poszczególnych drużyn, ma na celu wyrównywanie szans w lidze. Pierwszeństwo w angażowaniu nowych graczy mają bowiem zespoły, które w poprzednim sezonie nie zakwalifikowały się do play off.