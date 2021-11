Liga NHL. Hokeiści Tampa Bay Lightning znów lepsi

Początek mieli jednak obiecujący, bowiem w trzeciej minucie objęli prowadzenie po golu Mathew Barzala. Później do bramki trafiali już tylko broniący tytułu gospodarze - Mathieu Joseph, Anthony Cirelli, Brayden Point i Steven Stamkos. Miejscowi zepsuli tym samym jubileusz dwóm hokeistom Islanders - Andy Greene rozegrał w poniedziałek 1000. mecz w NHL, a Jean-Gabriel Pageau - 500.

Islanders w tym sezonie nie grali jeszcze u siebie. Wtorkowy mecz z Florida Panthers zakończy serię ich 13 wyjazdowych spotkań.

Columbus Blue Jackets pokonali we własnej hali Detroit Red Wings 5-3, chociaż przegrywali 0-2, a na niespełna siedem minut przed końcem 2-3. Końcówka trzeciej tercji należała jednak do gospodarzy. Zdobyli w niej trzy bramki, w tym Zach Werenski na 4-3 na 79 sekund przed końcową syreną. Wynik ustalił Alexandre Texier, posyłając krążek do pustej bramki dążących do wyrównania Red Wings.

Poniedziałek nie był szczęśliwy dla zespołu Ottawa Senators. Wprawdzie "Senatorowie" nie grali tego dnia, ale dowiedzieli się, że nie wystąpią też w najbliższym czasie. Ich trzy kolejne mecze zostały przełożone po tym, jak okazało się, że 10 zawodników musi pauzować z powodu protokołu COVID-19. Obiekty treningowe klubu zostały zamknięte i nie będą otwarte przed 20 listopada.

krys/ cegl/