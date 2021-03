Liga NHL. Flyers odrobili trzybramkową stratę, Flames wygrali i... zwolnili trenera

Hokeiści Philadelphia Flyers pokonali na wyjeździe Pittsburgh Penguins 4-3, odrabiając trzybramkową stratę w czwartkowym meczu ligi NHL. Klub Calgary Flames zaś po zwycięstwie u siebie z Ottawa Senators 7-3... zwolnił trenera.

Już po czterech minutach Flyers przegrywali w Pittsburghu 0-3. Niezrażeni słabym początkiem spotkania stopniowo zaczęli odrabiać straty. Zaczęli jeszcze w pierwszej tercji, dwa kolejne trafienia zanotowali w drugiej, a dające zwycięstwo - w ostatniej. Na niewiele ponad dwie minuty przed zakończeniem regulaminowego czasu gry bramkarza "Pingwinów" pokonał Claude Giroux, który tego dnia zdobył dwa gole.

Na listę strzelców po stronie gospodarzy wpisał się m.in. Mark Friedman, który w ubiegłym tygodniu przeszedł do Penguins z... Flyers. Na pocieszenie po czwartkowym pojedynku pozostaje mu to, że zdobył swoją pierwszą bramkę w NHL.

Dla losów meczu Flames kluczowa okazała się pierwsza część spotkania, po której prowadzili 4-1. Pierwszego hat-tricka w karierze zanotował grający w ekipie gospodarzy Dillon Dube. Po spotkaniu klub poinformował o zwolnieniu szkoleniowca Geoffa Warda i zastąpieniu go Darrylem Sutterem. Drugi z trenerów prowadził już zespół z Calgary w latach 2002-06. Ma on także na koncie zdobycie Pucharu Stanleya z Los Angeles Kings w 2012 i 2014 roku.

Dobrego dnia nie mieli w czwartek bramkarze "Senatorów". Występujący w pierwszej tercji Matt Murray na 11 strzałów przepuścił cztery. Przez resztę spotkania zastępował go Joey Daccord, który na 18 prób rywali spasował trzykrotnie.

W dwóch z czwartkowych meczów do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były dogrywki. W obu przypadkach górą byly drużyny gości. Winnipeg Jets pokonali Montreal Canadiens 4-3, a Tampa Bay Lightning okazali się lepsi od Chicago Blackhawks 3-2.

Wyniki czwartkowych meczów NHL:

Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings 5-2

Montreal Canadiens - Winnipeg Jets 3-4 (po dogr.)

New Jersey Devils - New York Rangers 1-6

New York Islanders - Buffalo Sabres 5-2

Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 3-4

Chicago Blackhawks - Tampa Bay Lightning 2-3 (po dogr.)

Nashville Predators - Florida Panthers 4-5

Dallas Stars - Columbus Blue Jackets 2-3

Calgary Flames - Ottawa Senators 7-3

Vancouver Canucks - Toronto Maple Leafs 3-1

