Hokeiści Philadelphia Flyers i Vegas Golden Knights wygrali sobotnie mecze i tym samym zapewnili sobie rozstawienie z nr 1. w Konferencjach Wschodniej i Zachodniej w lidze NHL.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mariusz Czerkawski o filmie NHL "Ice Guardians". Wideo INTERIA.TV

"Lotnicy" i "Złoci Rycerze" wygrali po trzy spotkania (komplet) po wznowieniu rozgrywek w czasie pandemii koronawirusa. W sobotę w Toronto Flyers pokonali Tampa Bay Lightning 4:1, z kolei w Edmonton Golden Knights zwyciężyli Colorado Avalanche 4:3 po dogrywce.

Reklama

To oznacza, że z numerami jeden przystąpią do pierwszej rundy play off.

Rywalizacja o rozstawienie odbywa się z udziałem ośmiu najlepszych klubów NHL - po czterech ze Wschodu i Zachodu. W obu konferencjach odbędzie się jeszcze po jednym meczu, ale walka trwa już tylko o kolejne pozycje. Broniący tytułu St. Louis Blues mają na koncie dwie porażki, a na zakończenie tej fazy zmierzą się w niedzielę z Dallas Stars, którzy również dwukrotnie przegrali.

Znani są już praktycznie wszyscy uczestnicy play off. W niedzielę, o ostatnie wolne miejsce w ćwierćfinale na Wschodzie, zagrają Toronto Maple Leafs i Columbus Blue Jackets. W zmaganiach do trzech zwycięstw jest remis 2-2.